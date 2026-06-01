Cámara capta psicofonía en el Puente de la Concordia a casi una año de la explosión ¡Nuevo VIDEO estremecedor!

Nuevas imágenes captadas por cámaras en la zona donde se registró la explosión cerca del Puente de la Concordia, en la Ciudad de México, revelaron algunos detalles del accidente. ¡Psicofonías estremecedoras!

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Revelan nuevo video de la explosión en La Concordia y las imágenes vuelven a causar impacto. / Captura de pantalla

¿Qué pasó en el Puente de la Concordia?

La tarde del 10 de septiembre de 2025 se registró una explosión en el Puente de La Concordia, donde murió Abril Castañeda, madre de cuatro niños, en la Ciudad de México, una pipa de gas licuado de petróleo que transportaba 49 mil 500 litros de combustible se volcó mientras tomaba una curva.

Tras el accidente, comenzó una fuga de gas que se expandió rápidamente sobre la zona debido a las características del combustible y a las condiciones ambientales del momento, generando momentos de tensión entre automovilistas, pasajeros y peatones que se encontraban cerca.

Conforme el gas se dispersaba, decenas de personas intentaron ponerse a salvo. Algunos conductores abandonaron sus vehículos y usuarios del transporte público descendieron de las unidades para alejarse del lugar.

Sin embargo, la nube de combustible avanzó en cuestión de segundos, mientras las cámaras de videovigilancia registraban el desarrollo de la emergencia sobre el puente y las vialidades aledañas.

Poco después ocurrió una explosión que provocó un incendio visible desde distintos puntos de la ciudad. Las llamas alcanzaron varios vehículos que quedaron atrapados en la zona y numerosas personas resultaron lesionadas.

Además, los ciudadanos trataron de auxiliar a quienes buscaban ayuda tras el siniestro, mientras otros intentaban comprender la magnitud de lo ocurrido.

Posteriormente comenzaron a llegar elementos de emergencia para atender a los heridos y controlar el fuego. Policías, paramédicos y bomberos trabajaron durante varias horas en el lugar, mientras las autoridades cerraban la circulación y suspendían el servicio de transporte en estaciones cercanas.

La movilización continuó hasta la noche, cuando finalmente se logró extinguir el incendio y retirar la pipa involucrada en el accidente

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¿Qué muestran las nuevas imágenes de la explosión en el Puente de la Concordia? / Redes sociales

¿Cuántas personas murieron en el Puente de la Concordia?

La explosión registrada en el Puente de La Concordia dejó un saldo final de 32 personas fallecidas, entre ellas el conductor de la pipa que transportaba gas licuado de petróleo.

Además, las autoridades reportaron 63 personas lesionadas y ocho más que, aunque no sufrieron heridas físicas, requirieron atención debido a las secuelas psicológicas derivadas de lo ocurrido. El accidente también provocó daños materiales en al menos 42 viviendas y negocios de la zona.

Entre las víctimas se encontró una estudiante de 19 años de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) que inicialmente fue reportada como desaparecida tras la explosión. Su fallecimiento fue confirmado posteriormente mediante estudios de ADN.

Asimismo se informó que dos integrantes del personal del Instituto Politécnico Nacional (IPN) perdieron la vida a consecuencia del siniestro. Mientras continuaban las labores de rescate y atención, más de un centenar de bomberos trabajó durante horas para controlar el fuego y asegurar la zona afectada.

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Explosión en el Puente de la Concordia: surge nuevo material captado por cámara. / IG: @jlu.barber

¿Qué dicen las cámaras en la zona del accidente del Puente de la Concordia?

Un video comenzó a circular en redes sociales luego de que un motociclista captó, mediante una cámara instalada en su vehículo, un sonido que algunos usuarios describieron como un lamento en la zona de la explosión del Puente de la Concordia.

Las imágenes fueron grabadas mientras transitaba por la zona cercana al lugar donde ocurrió el accidente, hecho que provocó múltiples reacciones entre internautas.

La grabación rápidamente dio pie a distintas interpretaciones en redes sociales. Algunos usuarios relacionaron el sonido con las personas que perdieron la vida en la tragedia y se preguntaron si sus almas podrían permanecer en el sitio donde ocurrió el siniestro.

O que se trataba de una psicofonía, que son sonidos o voces en grabadoras de audio que no tienen una fuente física aparente, suele atribuirse a espíritus del más allá. Además, supuestamente se observó una sombra blanca.

Hasta el momento no existe evidencia científica que permita afirmar que el audio captado corresponda a algún fenómeno paranormal o que esté relacionado con las víctimas del accidente del Puente de la Concordia, donde brindó ayuda la influencer Karely.

Tampoco hay pruebas que respalden la idea de que las almas de las personas fallecidas permanezcan en el lugar. Sin embargo, la difusión del video ha generado debate entre usuarios de redes sociales.

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