Stavros Floros pierde su pierna en Survivor: habla desde el hospital y surge polémica por el accidente, ¿hay fotos?

Lo que comenzó como una aventura extrema en Survivor Grecia terminó convirtiéndose en una tragedia que ha dado la vuelta al mundo. Stavros Floros, concursante de apenas 22 años, rompió el silencio desde el hospital luego del brutal accidente que sufrió mientras practicaba pesca submarina en República Dominicana, donde se graba el famoso reality show.

El participante de Survivor Grecia sufrió la amputación parcial de su pierna izquierda tras ser golpeado por una embarcación turística en Isla Saona. Sin embargo, su reciente mensaje desde cuidados intensivos ha provocado una ola de apoyo y abre el debate a más dudas.

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¿Cómo fue el accidente de Stavros Floros en Survivor Grecia?

El accidente ocurrió fuera de las competencias oficiales del reality, según confirmó la productora AcunMedya. Stavros Floros practicaba pesca submarina junto a otro participante cuando una lancha motora se acercó peligrosamente hasta impactarlo con las hélices.

Medios griegos reportaron inicialmente que los concursantes no llevaban una boya de señalización visible, situación que habría provocado que el conductor de la embarcación no los detectara a tiempo. Sin embargo, conforme avanzó la investigación, comenzaron a aparecer elementos que contradicen esa versión.

De acuerdo con declaraciones del padre del joven, sí existía una boya amarilla de seguridad en la zona. “Los niños tenían una boya. Mi hijo había ido a bucear con su compañero y estaban siguiendo las medidas de seguridad. No sé si la boya la sostenía mi hijo o su compañero, pero estaba allí normalmente”, aseguró.

Incluso trascendió que existe una fotografía tomada minutos después del accidente donde se aprecia claramente el objeto flotante. Esto podría convertirse en una prueba clave para determinar responsabilidades legales y aclarar si realmente hubo negligencia por parte de la embarcación turística.

Además, uno de los detalles que más impactó a la audiencia fue que un compañero logró advertirle a Stavros segundos antes del choque. Ese grito habría permitido que el concursante se sumergiera parcialmente, evitando que las hélices impactaran directamente su cabeza o torso. Según reportes, esa reacción pudo salvarle la vida.

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¿Qué dijo Stavros Floros desde el hospital tras perder su pierna?

Tras varios días sin dar declaraciones, Stavros Floros finalmente habló a través de sus redes sociales. Aunque sigue internado y bajo vigilancia médica, el joven aseguró sentirse agradecido por seguir con vida.

“En estos días difíciles y a pesar del dolor, leo mensajes de todo el mundo y gano fuerza y coraje”, Stavros Floros

El concursante calificó su supervivencia como “un verdadero milagro”, palabras que rápidamente se viralizaron entre seguidores de Survivor Grecia. Su mensaje estuvo cargado de emotividad y esperanza, especialmente porque los primeros reportes indicaban que su estado era crítico.

Stavros también recurrió a referencias de la mitología griega para expresar su fortaleza emocional. Mencionó a Telémaco, hijo de Odiseo, como inspiración para enfrentar esta nueva etapa y encontrar motivos para “volver a sonreír”.

Mientras tanto, la producción del reality confirmó que el joven ya está consciente y estable dentro de cuidados intensivos. Además, revelaron que existe la posibilidad de trasladarlo en ambulancia aérea a un hospital especializado en Estados Unidos cuando su estado físico lo permita.

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¿Survivor Grecia podría enfrentar consecuencias tras el accidente?

El accidente de Stavros Floros también puso en el centro de la polémica las condiciones de seguridad en realities extremos como Survivor. Aunque la producción insiste en que el incidente ocurrió fuera de las actividades oficiales del programa, la presión mediática sigue creciendo.

La cadena griega SKAI anunció la suspensión temporal de las emisiones del reality hasta que concluyan las investigaciones correspondientes. Además, el conductor de la embarcación involucrada fue arrestado y permanece bajo custodia mientras se determina su responsabilidad.

Según reportes, el propio chofer reconoció que sí existía una boya en la zona donde nadaban los participantes, aunque aseguró que no logró verla a tiempo. Esa declaración podría cambiar el rumbo del caso y generar consecuencias legales más severas.

Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını yaptığı

Survivor Yunanistan'da yarışan

Stavros Floros, balık avına çıktığı sırada tekne çarpması sonucu ağır yaralandı.



Bir bacağı ampute edildi.#SONDAKİKA pic.twitter.com/hVMbUVZp59 — Bomba Kulis (@bombakulistv) May 12, 2026

¿Quién es Stavros Floros, el concursante de Survivor Grecia?

Antes del accidente, Stavros Floros ya comenzaba a ganar popularidad entre el público griego gracias a su carisma y sentido del humor dentro del reality. El joven de 22 años se dedica a la apicultura junto a su familia y estudió contabilidad y finanzas.

Otro detalle que llamó la atención es que proviene de una familia numerosa, pues tiene 10 hermanos. Además, fuera de la televisión, disfruta practicar futbol y boxeo, actividades que formaban parte importante de su rutina antes de entrar al programa.

Dentro de Survivor Grecia, muchos televidentes lo identificaban como uno de los concursantes más positivos y competitivos de la temporada. Por eso, la noticia de su accidente causó un fuerte impacto tanto en Grecia como en República Dominicana.