Participante de ‘Survivor’ desaparece misteriosamente en plena competencia, ¿la localizaron?

‘Survivor’ vuelve a estar en el ojo del huracán. Luego de que Stavros Floros, participante de la versión de Grecia, se amputara la pierna durante las grabaciones, ahora se da a conocer que una concursante de la edición turca desapareció en plena competencia. Esto es lo que se sabe.

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Así fue la desaparición de Beyza Gemici, participante de ‘Survivor Turquía’

Todo ocurrió el pasado 18 de mayo. La producción y el resto de los participantes notaron la ausencia de Beyza Gemici, una creadora de contenido de 25 años. Ante esta situación, se desplegó un operativo de búsqueda por la isla dominicana donde se está grabando el reality.

Según lo reportado, la joven desapareció por un lapso de media hora. Afortunadamente, lograron localizarla sana y salva.

“Lamentablemente, en un incidente ocurrido ayer, uno de nuestros concursantes del equipo azul desapareció. Me contactaron. Primero me dijeron que llevaban 10 minutos sin encontrarlo. Luego pasaron 20 minutos. Como se imaginarán, me asusté muchísimo. Después, pasaron 30 minutos. Al final recibí una noticia muy buena: ¡Habían encontrado al concursante!”, se informó.

Al parecer, la joven había “escapado” para encontrarse con Sercan, un integrante del equipo rojo, generando mucha controversia en redes sociales y los internautas esperaban que recibiera un castigo por parte de la producción.

“Beyza huyó de su campamento para ver a Sercan en otro. El equipo la buscó durante media hora.Siempre he sostenido que Beyza no era callada ni tímida, sino que lo fingía”, dijo un fan.

Beyza, kendi adasından kaçıp diğer adaya Sercan’ı görmeye gitmiş. Ekip, yarım saat boyunca kendisini aramış.



Acun Ilıcalı’nın kalbine indirecek bunlar. Daha yeni Yunanistan adasındaki olayı atlatamamış adam; bir de Sercan’a kaçan Beyza’yı aramışlar.



Her zaman Beyza’nın sessiz… pic.twitter.com/CDOfrpX0uT — Johnny Bravo (@HooppAduket) May 18, 2026

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¿Beyza Gemici fue expulsada de ‘Survivor Turquía’ por haber desaparecido?

Según reportes de medios locales, Beyza Gemici no fue expulsada de ‘Survivor Turquía’. La producción decidió simplemente cambiarla al equipo rojo para que pueda estar cerca de Sercan.

Muchos consideraron que la decisión fue injusta, ya que, “al final del día, la joven rompió las reglas” al irse de su campamento sin avisar a nadie. Y es que el entorno donde se está llevando a cabo el show está lleno de peligros.

Pese a todo, hubo algunos que sí apoyaron este hecho, resaltando que la pareja estaba “sufriendo mucho” al estar separada y en competencia.

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¿Qué pasó con el participante que se amputó la pierna en ‘Survivor Grecia’?

Otro tema que ha causado preocupación es el estado médico de Stavros Floros, participante de ‘Survivor Grecia’. Hace algunos días, el joven estaba practicando buceo durante un descanso del rodaje.

En algún punto, impactó contra un barco y las hélices del motor le provocaron una lesión en el tobillo derecho y una amputación parcial en la pierna izquierda. Los servicios de emergencia lo atendieron rápidamente y fue trasladado a un hospital.

De acuerdo con la última actualización, el joven terminó perdiendo la pierna y el reality se canceló definitivamente: “Fue llevado de inmediato a un hospital en donde se tomó la decisión de amputarle la pierna. Los demás participantes fueron notificados de la tragedia y también se les informó que detendrían las grabaciones del mismo”, se reportó.

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