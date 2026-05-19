¡El chef Adrián Herrera deja a su familia por MasterChef 24/7! Revela cómo vivirá 4 meses lejos de casa ¿hay quiebre?

En esta semana inicio una nueva temporada de MasterChef, pero ahora el concepto lo llevan a un 24/7, donde podremos ver a los participantes en diferentes retos durante toda la semana, además de vivir con ellos la convivencia diaria, para que el domingo haya un expulsado. En el panel de jueces repiten los mismos, encabezados por el chef Adrián Herrera.

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¿Qué dijo el chef Adrián Herrera sobre el nuevo formato de MasterChef 24/7 y los maestros en la competencia?

Platicando con el chef Adrián Herrera., nos comparte lo emocionado que está por iniciar esta nueva etapa en el formato MasterChef, el cual lleva 11 años en el gusto del público.

“Es una temporada que rompe con todo lo que hemos hecho. Es algo nuevo, con la misma lógica, pero el formato es otro. Me siento bien con esta oportunidad. Ahora, los participantes tendrán maestros, y eso eleva el nivel de la competencia”.

“El 24/7 va a intensificar la magia del programa. Ahora, como será inmersivo, el público va a estar involucrado activamente y no pasivamente, como antes. Ya no es como esa televisión antigua, que era estar solo de espectador. Aquí ya estamos metidos en el programa. Yo estaré todos los días, el ‘en vivo’ será de 9 a 11, y el domingo es la expulsión. Durará 4 meses”.

Ahora habrá maestros acompañando a los participantes, por lo que le cuestionamos si los anteriores ganadores del formato merecerían estar en ese lugar. Con su tono irónico, nos contestó: “Estamos hablando de profesionales, no de aficionados que ganan un concurso. Jamás pasaría eso. Casi pierdo el conocimiento con lo que me acabas de decir. Los que ganan pueden venir de invitados y les aplaudimos, pero hasta ahí. Para ser maestro, son muchos años de trabajo”.

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¿Cómo afectará MasterChef 24/7 la vida familiar de Adrián Herrera?

Estar 4 meses en MasterChef 24/7 lo alejará de la familia, cosa que nunca había pasado, ya que anteriormente sus ausencias de casa eran por poco tiempo. “Eso es algo que la gente no sabe. Tengo negocios, familia y amigos. Bueno, amigos ya no, solamente tengo aduladores, pero 4 meses será pesado, porque no me puedo regresar a mi tierra, tengo que estar aquí. Entonces, me traje toda mi vida para acá. A mi familia, de repente, los volaré para estar juntos, pero sí será pesado”.

“Antes se grababa 2 meses y regresaba a mi tierra, pero ahora serán 4. Entonces, sí será pesado, pero tengo con qué, no te apures. Será un relajo, aunque ya saben que así es el programa, porque lo venimos haciendo desde hace 11 años. Ahora será más el tiempo de estar fuera de casa. De hecho, las primeras 4 temporadas fueron en Colombia. Entonces, ahí había más distancia. Aquí, o te aclimatas o te aclichingas”.

Ahora que sus hijos están creciendo, comparte que entienden a la perfección su profesión y su posición de crítico de uno de los programas más vistos de la televisión abierta: “Ahorita mis hijos están bien, ya pasamos lo más fuerte, porque para mí la familia es primero. De hecho, me hubiera negado a hacerlo al principio, si hubiera sabido todo lo que pasamos ya, pero estamos aquí y felices”.

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¿Dónde tiene su restaurante el chef Adrián Herrera de MasterChef?

Finalmente, el chef Adrián Herrera nos compartió que sigue creciendo con sus negocios, y cambió su restaurante en Monterrey a un mejor lugar.

“Estamos en una buena locación. La otra ‘fonda’, pues, tenía detallitos como el estacionamiento, pero la movimos y está siendo una bomba. Siempre tenemos lleno. Tenemos platillos nuevos y seguimos con las mismas cosas que gustaron desde un principio”.

Chef Zahie Téllez, el chef Poncho Cadena y el chef Adrián Herrera. / Twitter

¿Cómo ha evolucionado MasterChef México con el paso del tiempo hasta llegar a MasterChef 24/7?

Fue en 2015 cuando llegó la primera temporada, bajo la conducción de Anette Michel, con expertos como la chef Betty Vazquez, Benito Molina y Adrián Herrera. Al año siguiente, fue la primera versión júnior, donde ahora los pequeños competían por el primer lugar.

En 2019, y tras varias temporadas exitosas, vino MasterChef: La revancha, donde exparticipantes venían por una segunda oportunidad, y se agregó al panel de críticos el repostero José Ramón Castillo.

En 2021 inició MasterChef celebrity. En esa ocasión, la conducción corrió a cargo de Rebecca de Alba y salió Benito Molina del panel de críticos. Esa temporada fue un tanto atropellada, pues la pandemia hizo de las suyas con varios contagios.

Al año siguiente, Tatiana fue la encargada de la conducción, salió el chef Herrera y en su lugar quedó el español Pablo Albuerne.

Desde 2023 se cambió a la conductora, y el panel de críticos está conformado por los actuales.

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