La casa de los famosos 2026: ¿Quién fue el doceavo habitante eliminado del programa, HOY, lunes 11 de mayo?

Es lunes y eso significa una nueva gala de eliminación en La casa de los famosos 2026. En esta ocasión, son siete los participantes que se encuentran en la cuerda floja, por lo que están en riesgo de abandonar de manera definitiva el reality. ¿Quién fue el eliminado?

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¿Quiénes han sido los participantes eliminados de La casa de los famosos 2026?

Son once los eliminados al momento de La casa de los famosos 2026, agregando también que una habitante fue expulsada mediante una dinámica “especial”.

Zoé Bayona, creadora de contenido originaria de España y conocida por realities se convirtió en la primera eliminada. Te contamos quiénes son los demás que han salido del programa de manera definitiva:



Zoé, Lupita Jones, Sergio Mayer, Vanessa Arias, Kunno, Oriana Marzoli (expulsada) Jailyne Ojeda, Julia Argüelles, Laura Zapata, Laura González, Kenzo Nudo y, Eduardo Antonio ‘el Divo’.

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Eduardo Antonio, ‘el Divo’ / Redes sociales

¿Quiénes son los nominados en La casa de los famosos 2026 HOY 11 de mayo?

Este 11 de mayo, La casa de los famosos 2026 despedirá a su doceavo participante. Actualmente, más del 50% de los participantes iniciales ya han salido, por lo que la expectativa sigue creciendo.

Te compartimos la lista completa de nominados en este doceava semana de competencia:



Celinee Santos,

Lorena Herrera,

Sandra Itzel,

Horacio Pancheri,

Josh Martínez,

Verónica del Castillo y,

Stefano Piccioni.

Cabe destacar que Sandra Itzel, Lorena Herrera, Verónica del Castillo y Jeni de la Vega entraron ya empezado el reality, según rumores, para poder elevar la cantidad de audiencia, la cual, presuntamente habría bajado en semanas recientes.

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¿Quién fue el doceavo eliminado de La casa de los famosos 2026?

La transmisión de la gala de eliminación de La casa de los famosos 2026 comenzará en punto de las 18:00 hrs, en horario del centro de México.

La ceremonia podrá seguirse mediante el canal de Telemundo, solo para la televisión en Estados Unidos, así como la plataforma de la misma cadena. Para México, la señal está restringida.

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Tras iniciada la ceremonia de eliminación, se confirmó a Celinee como la primera salvada de la noche. El segundo participante salvado por el público es Horacio Pancheri. El tercer habitante que regresa a La casa es Sandra Itzel. Javier Poza anuncia que Josh también está a salvo. El público decidió que la quinta salvada fuera Verónica del Castillo.

El anuncio llegó, y Lorena Herrera se convirtió en la doceave eliminada de la temporada.

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