Lorena Herrera podría encerrarse en La casa de los famosos México 2026, reportan: ¿Buscan levantar el rating?

Lorena Herrera, actriz y cantante, suena fuerte para unirse a la nueva temporada de La casa de los famosos México 2026 como parte de las apuestas para levantar el rating del reality show, pero hay algo que se lo impediría, ¿qué pasó? Te contamos todos los detalles.

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Lorena Herrera aparece entre los nombres para la nueva temporada del reality show La casa de los famosos México 2026. / Redes sociales

¿Por qué hay problemas en el cast de La casa de los famosos México 2026?

Javier Ceriani reveló en su columna para TVNotas "¿El éxito de La casa de los famosos pende de un hilo sin polémicas como las de Adrián Marcelo y sin chismes?” que la sombra del influencer ronda el reality show que “parece caminar sobre una cuerda floja: el miedo a perder anunciantes, a cruzar la línea y a repetir un escándalo” como el que hubo en la segunda temporada con Gala Montes.

“Hay un problema imposible de ocultar: sin conflicto no hay rating. Sin peleas, sin exceso, sin ese filo que vuelve imprescindible la televisión en vivo, el espectáculo se vuelve plano. Y cuando esto pasa, el formato se desploma”, destacó el conductor argentino, cuestionando si Adrián Marcelo fue una maldición imposible de superar en el programa o simplemente su paso terminó por catapultar lo que quedaba del reality show que “durante años dio trabajo a tantos desahuciados del espectáculo.

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Adrián Marcelo fue de los participantes más polémicos de La casa de los famosos México. / Redes sociales

¿Lorena Herrera entrará a La casa de los famosos México 2026?

En su programa de YouTube, el conductor argentino Javier Ceriani reveló que uno de los nombres que suena para la próxima temporada de La casa de los famosos México 2026 es el de Lorena Herrera, con quién Rosa María Noguerón presuntamente ya habría hablado.

“Rosa María Noguerón, te voy a spoilear a tu estrella escondida dos meses antes, como Gina Calderón, que te gustaba y la sugeriste para Telemundo, finalmente Telemundo aceptó tus consejos y le fue mal. Rosa María Noguerón se reunió ya varias veces con Lorena Herrera, qué aburrido”, dijo Ceriani.

Además, agregó que Lorena Herrera lo está pensando porque no quiere entrar al reality show en medio de estos problemas y polémicas para conseguir participantes por la violencia que hubo en temporadas pasadas. A esto se suma que Noguerón también pidió que Galilea Montijo sea nuevamente la conductora de La casa de los famosos México y que Wendy Guevara, a pesar de sus desatinados comentarios sobre menores de edad, se quede en la conducción de la parte digital en lugar de Marie Claire Harp que, según, bajó la audiencia.

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La casa de los famosos México 2026: Lorena Herrera estaría en la nueva temporada. / Redes sociales

¿Quién es Lorena Herrera?

Lorena Herrera es una actriz, modelo y cantante nacida en Mazatlán, Sinaloa. Inició su carrera en el modelaje al participar en certámenes de belleza como The Look Of The Year, Miss Bikini International y Señorita Univision, lo que le permitió abrirse paso en la industria del entretenimiento en México.

En su trayectoria como actriz ha participado en cine y televisión. Ha formado parte de 56 películas, entre ellas El arrecife de los alacranes, El abrigo de mink, Muerte ciega y Table Dance. En televisión, ha intervenido en telenovelas como Muchachitas, Dos mujeres, un camino, El premio mayor, María Isabel y Amy, la niña de la mochila azul, entre otras producciones.

Además de su trabajo en actuación, ha desarrollado una carrera musical. En 1996 debutó con su álbum Lorena Herrera, del que se desprendió el sencillo Soy, y posteriormente lanzó Dame amor. Años después retomó la música con producciones como Desnúdame el alma y sencillos como Masoquista, Flash, Plastik y Karma.

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