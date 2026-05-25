Elevador de MasterChef 24/7 casi aplasta a participantes en plena gala de eliminación, ¿hay lesionados? VIDEO

La primera gala de eliminación de MasterChef México 24/7 no solo dejó fuera a Javier, sino que también encendió las redes por un momento que puso los nervios de punta. Un supuesto error de producción habría estado a punto de provocar un accidente en pleno foro, cuando un elevador descendió sin previo aviso mientras los participantes ya estaban en posición. El clip no tardó en viralizarse, generando preocupación, críticas y cuestionamientos sobre la seguridad en el reality.

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Así puedes votar en MasterChef México 24/7 / Redes sociales

¿Qué pasó con el elevador en MasterChef 24/7 durante la gala de eliminación?

El momento ocurrió durante la gala de eliminación de MasterChef México 24/7, justo cuando los chefs anunciaban a los primeros concursantes en subir al balcón para asegurar su permanencia. Luis, Arturo y Claudia fueron seleccionados para dejar el delantal negro y subir al siguiente nivel dentro de la competencia.

Sin embargo, lo que parecía un momento de alivio para los participantes se convirtió en tensión total. De acuerdo con lo que se aprecia en la transmisión en vivo y en los clips compartidos en redes sociales, el elevador no se encontraba en la planta baja cuando los concursantes se acercaron.

Los participantes ya se encontraban adentro del elevador, pero no en la plataforma que los sube, sino abajo de ella y mientras esperaban subir, el elevador comenzó a descender lentamente desde arriba, justo sobre ellos. Ante el riesgo evidente, los tres participantes reaccionaron de inmediato y salieron corriendo, evitando lo que muchos consideran pudo haber sido un accidente grave dentro del reality show.

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Así se vivió en momento de terror en MasterChef 24/7:

El elevador de #MasterChefMx estuvo a punto de aplastar a Luis, Arturo y Claudia.



Ese tipo de errores NO se perdonan, pusieron en riesgo la vida de los participantes. ❌



🎥 RRSS pic.twitter.com/qEC9U7gXKQ — MÁS FARÁNDULA NEWS (@MasFarandulaOf) May 25, 2026

¿Hubo un error de producción en MasterChef 24/7 y resultaron lesionados los participantes?

Tras la difusión del video del elevador de MasterChef México 24/7, usuarios en redes sociales no tardaron en señalar lo que consideran un claro error de producción. La falta de sincronización entre el movimiento del elevador y la posición de los participantes levantó dudas sobre los protocolos de seguridad dentro del programa. Afortunadamente todo quedó en un susto y no hay lesionados.

Aunque hasta el momento no se ha emitido un posicionamiento oficial por parte de la producción del reality, la escena ha sido analizada cuadro por cuadro por los fans, quienes destacan que ni los concursantes ni aparentemente el equipo técnico se percataron a tiempo del riesgo.



“El elevador de #MasterChefMx estuvo a punto de aplastar a Luis, Arturo y Claudia. Ese tipo de errores NO se perdonan, pusieron en riesgo la vida de los participantes”

"¿Qué van a hacer respecto a esto? #Masterchefmx”

“No mames que en #MasterChefMx un elevador casi aplasta a unos participantes en vivo. Qué horror el caos y la improvisación de esa producción”

“Yo lo vi y hasta los chef hicieron cara de susto”

“Casi mueren aplastados por el elevador”

“Estábamos a nada de presenciar un ACCIDENTE TRÁGICO con el elevador al balcón!!”

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¿Quién fue el primer participante eliminado de MasterChef México 24/7?

Más allá del susto provocado por el elevador, la gala de eliminación de MasterChef México 24/7 cumplió con su objetivo principal: despedir al primer participante de la temporada. Javier Lara se convirtió en el eliminado de la noche, tras no lograr convencer a los chefs con su desempeño en el reto.

El episodio estuvo lleno de tensión, nervios y estrategias, ya que todos los concursantes dieron lo mejor de sí para permanecer en “la cocina más famosa de México”. Sin embargo, lo ocurrido con el elevador terminó robándose la conversación en redes.

¿Quiénes son todos los participantes de MasterChef México 24/7?

Aunque la lista de participantes de MasterChef México 24/7 ha sido duramente criticada en redes sociales, otro gran sector en redes sociales se ha mostrada entusiasta en el reality de TV Azteca.



María del Carmen Ramos

Ricardo Hernández

Nahieli Jácome

Carmen Fuentes

Michelle Malacara

Luis Ramos

Flor Ramírez

Jazmín Bernal

Camila Souza

Ángel Villamar Carrillo

Daniela Parra

Arturo López Santillán

Alberto Palomino “Ramahá”

Ixdit Vega

Lourdes

Claudia Ruíz

Emmanuel Chiang

Julio Vázquez

Diego de León Carrillo