Participante de MasterChef 24/7 se desvanece en plena transmisión EN VIVO: ¿Tuvo que abandonar el reality?VIDEO

La nueva temporada de MasterChef 24/7 apenas lleva dos días al aire y ya vivió uno de sus momentos más tensos. Durante la mañana de este martes 19 de mayo, una de las participantes encendió las alarmas luego de sufrir un fuerte malestar físico que provocó la intervención inmediata del médico del reality y de sus compañeros. ¿Qué sucedió?

¿Quién es la participante de MasterChef 24/7 que se desvaneció?

La participante que sufrió el desvanecimiento fue Lula, quien se encontraba esperando ingresar a una dinámica de MasterChef 24/7 junto a Diego cuando comenzó a presentar síntomas alarmantes. En un inicio, la concursante comentó que sentía demasiado calor, situación que parecía tratarse únicamente de un momento de agotamiento.

De acuerdo con las imágenes compartidas en la transmisión del programa, algunos participantes comenzaron a correr para pedir ayuda cuando notaron que Lula presentaba dificultades para mantenerse de pie.

La situación generó preocupación tanto dentro como fuera de la cocina más famosa de México, especialmente porque el programa apenas comienza y las exigencias físicas y emocionales ya comienzan a pasar factura entre los concursantes.

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Lula, participante de MasterChef 24/7 / Redes sociales

¿Cuál es el estado de salud de “Lula” tras desvanecerse en MastrChef 24/7?

Las cámaras de MasterChef 24/7 captaron el momento en el que el equipo médico ingresó de emergencia para revisar el estado de salud de Lula, mientras el resto de los participantes observaban con evidente preocupación.

La concursante explicó que, antes de sentirse débil, comenzó a experimentar una sensación intensa de calor y posteriormente su visión “se fue a negro”, lo que incrementó la tensión entre los presentes:

Se me oscureció la vista, me mareé y me dieron taquicardias. Tenía mucho calor, me empezaron a dar taquicardias de pronto. Lula

Hasta ahora, la producción no ha emitido un diagnóstico oficial sobre lo ocurrido ni ha detallado si Lula continuará participando con normalidad en las siguientes dinámicas del programa.

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@masterchefmx ¡Qué buen susto nos sacó Lula! 😮 La revisaron los médicos y afortunadamente ya se encuentra bien 🙏 #MasterChefMx 24/7, lunes a viernes 8:30 p.m. por AztecaUno. 📺 Acceso Total en DisneyPlus. 📲 ♬ sonido original - MasterChef México

¿Cómo ver MasterChef 24/7 totalmente en vivo?

Además de la tradicional gala de eliminación de los domingos, MasterChef México 24/7 contará con emisiones de lunes a viernes, donde se mostrarán los desafíos diarios y parte de la convivencia entre los concursantes.

Las transmisiones dominicales y las galas entre semana podrán seguirse a través de Azteca UNO y en la aplicación de Disney+.

Los programas de los domingos se emitirán a las 8:00 de la noche, mientras que las emisiones de lunes a viernes comenzarán a las 8:30 pm. Por otro lado, el contenido 24/7 y el preshow también están disponibles en Disney+.

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