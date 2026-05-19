¿Héctor N ve a Daniela Parra en MasterChef 24/7? Protagoniza emotivo momento; ¡le dedica mensaje! VIDEO

Daniela Parra se convirtió en una de las participantes que más llamó la atención dentro de MasterChef 24/7 luego de protagonizar un emotivo momento recordando a su papá, Héctor ‘N’, quién se encuentra preso de la libertad, ¿qué pasó?

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Daniela Parra es una de las participantes de MasterChef 27/7. / Redes sociales

¿Por qué Héctor ‘N’ está en la cárcel?

El caso legal entre Alexa y Héctor ‘N’ comenzó a hacerse público en febrero de 2022, cuando la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México presentó acusaciones contra el actor por los delitos de abuso y corrupción de menores. A partir de entonces, el proceso avanzó por distintas etapas judiciales que incluyeron audiencias, modificaciones en la defensa legal y posteriores apelaciones relacionadas con la sentencia.

En marzo de ese mismo año, el caso tuvo una pausa luego de que el abogado defensor de Héctor ‘N’ renunciara por desacuerdos económicos. Más adelante, en mayo de 2023, el actor fue declarado culpable del delito de corrupción de menores y recibió una sentencia de 10 años y seis meses de prisión, además de una sanción económica. Posteriormente, la defensa promovió recursos legales para intentar modificar la resolución emitida por las autoridades.

Durante 2024, la situación jurídica volvió a cambiar después de que se añadiera el delito de abuso al expediente, lo que provocó un aumento en la condena del actor. Ya en los primeros meses de 2025, se informó un nuevo ajuste en la sentencia, quedando la pena correspondiente a ese delito en 12 años y seis meses de prisión, además de una multa reducida a poco más de 180 mil pesos, siendo hasta ahora el dato más reciente dentro del proceso legal.

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Héctor ‘N’ está privado de la libertad. / Redes sociales

¿Qué platillo preparó Alexa Parra en MasterChef 24/7?

Daniela Parra consiguió su lugar dentro de MasterChef 24/7 con un platillo que estuvo ligado a una historia familiar y a las personas que la acercaron por primera vez a la cocina. Durante su participación en el reality, la joven presentó una preparación llamada “Nopales rellenos de besos”, nombre que, según explicó, tiene un significado especial relacionado con sus tíos y el restaurante donde comenzó a involucrarse en el ámbito gastronómico.

Al momento de presentar el platillo ante los jueces, Daniela compartió que sus tíos fueron quienes le inculcaron el gusto por cocinar y también quienes le dieron su primera oportunidad de trabajar en restaurantes. Por ello, decidió rendirles homenaje con la receta que preparó para buscar un lugar dentro del programa, además de mencionar especialmente a su tía Tony, quien actualmente vive en Italia.

“Nopales rellenos de besos, le digo así porque mis tíos, que me inculcaron la cocina y me dieron la primera oportunidad de trabajar en restaurantes, así se llama el restaurante y ellos son mi inspiración”, explicó Daniela frente a los chefs.

Más adelante, cuando Zahie Téllez le preguntó quién la inspiró a realizar ese platillo, respondió: “Mi tía Tony, no sé si nos está viendo porque vive en Italia, pero ella me inspira”.

Tras probar la preparación, Zahie Téllez destacó distintos aspectos del platillo y reconoció el trabajo realizado por Daniela en la cocina. “Está muy bien cocida la carne”, comentó primero la chef, para después agregar: “Quedó espectacular porque ahí se puede ver que tienes buena sazón y sobre todo corazón, pero la sazón que tiene esa carne, aguas, está muy bien”.

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El mensaje de Daniela Parra a Héctor ‘N’ que llamó la atención en MasterChef 24/7. / Redes sociales

¿Cuál es el momento emotivo que vivió Daniela Parra en MasterChef 24/7?

Daniela Parra protagonizó uno de los momentos más emotivos dentro de MasterChef 24/7 al compartir el significado especial de un pequeño tamal que llevó consigo durante su participación. La joven abrió su corazón frente a los chefs al explicar que el objeto fue hecho por su papá, Héctor ‘N’, mientras permanece en la cárcel, por lo que decidió convertirlo en una especie de amuleto personal dentro de la competencia.

Durante la dinámica, Daniela contó al chef Poncho Cadena que el tamalito representa no solo a su padre, sino también a su familia, sus amistades y el negocio que actualmente impulsa. Además, explicó que aunque muchas personas esperaban verla cocinar tamales, quería demostrar que también podía desenvolverse en otro tipo de preparaciones dentro de la cocina.

“Es un tamalito que me hizo mi papá, que está en el Reclusorio, es mi amuleto de la suerte, me lo hizo con todo su amor, lo representa a él, a mi familia, a mis amigos y a mi negocio que ahí va. Yo sabía que todos querían que hiciera tamales, pero también puedo hacer más cosas”, dijo la influencer frente al chef.

Más adelante, al hablar con Zahie Téllez, Daniela volvió a mencionar el significado emocional que tiene el objeto para ella y aprovechó el momento para enviarle un mensaje a su padre. “El tamalito me lo hizo mi papá en el reclusorio, me recuerda a él, a mi familia, este tamalito está hecho con todo el amor del mundo y sé que él sí está viéndome. Te amo, pa, te mando todos los besos del mundo y esto lo hago por ti también”, puntualizó la joven al recordar a su padre en el reality show.

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