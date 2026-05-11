MasterChef 24/7: ¿Ya hay participantes confirmados? Revelan influencers y dinámica semanal del reality

La cocina más famosa de México está lista para reinventarse. A pocos días del estreno de MasterChef 24/7, el reality sorprendió al anunciar cinco nuevos influencers que se integrarán a la experiencia digital del programa, aumentando todavía más la expectativa entre los fans del formato. Lo que comenzó como una simple evolución del concurso culinario ahora apunta a convertirse en uno de los experimentos más ambiciosos de la televisión y las redes sociales en México.

Hasta ahora ya son nueve los nombres confirmados que vivirán esta experiencia especial. Los participantes podrán ser vistos a través de TikTok y uno de ellos logrará entrar oficialmente al reality principal.

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¿Qué influencers están confirmados en MasterChef 24/7 México 2024? Lista completa de participantes

La lista de participantes de MasterChef 24/7 sigue creciendo. El proyecto ya suma nueve figuras digitales listas para enfrentarse a la experiencia culinaria más intensa de TikTok.

Entre los nombres más comentados está Alee López, influencer enfocada en noticias del espectáculo y entretenimiento, quien ha logrado construir una comunidad importante gracias a sus transmisiones en vivo y cobertura de temas virales. Su llegada llamó la atención porque muchos consideran que podría convertirse en una de las favoritas del público.

También aparece Axel Armijo, creador de contenido relacionado con realities, música y farándula. Su perfil encaja perfectamente con el tono del programa, especialmente porque ya suele comentar programas de competencia y polémicas del entretenimiento. Su presencia podría generar momentos muy comentados durante las transmisiones.

Otra de las influencers que causó revuelo fue Ale Hervi, quien cuenta con millones de seguidores en TikTok gracias a sus videos de postres y repostería. Muchos usuarios ya especulan que podría destacar en los retos relacionados con cocina dulce, algo que suele ser clave dentro de MasterChef.

La lista continúa con Marlife, locutor e influencer que constantemente entrevista celebridades y comparte contenido del mundo del espectáculo.

Finalmente, también se integrará Ale Castellanos, conocida por sus videos sobre realities y cultura pop, razón por la que varios seguidores creen que entenderá rápidamente las estrategias del juego.

Cabe destacar que estos participantes no forman parte del elenco oficial de la nueva temporada, sino que integran un experimento digital que busca mostrar cómo se vivirá la experiencia de MasterChef 24/7 a partir de su estreno.

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¿Cuál es la dinámica de MasterChef 24/7? Días de retos, eliminaciones y reglas explicadas

La producción confirmó que MasterChef 24/7 tendrá una dinámica muy distinta a las temporadas tradicionales. El reality ahora contará con actividades diarias, estrategias, beneficios, castigos y votaciones del público, buscando mantener a la audiencia conectada todos los días.



Los lunes estarán dedicados al famoso reto de la caja misteriosa. El ganador obtendrá inmunidad gracias al llamado “Poder del Pin” y además se convertirá en capitán semanal. Este nuevo beneficio promete influir muchísimo en la estrategia de la competencia.



El ganador obtendrá inmunidad gracias al llamado “Poder del Pin” y además se convertirá en capitán semanal. Este nuevo beneficio promete influir muchísimo en la estrategia de la competencia. Los martes serán de beneficio y castigo, una jornada enfocada completamente en ventajas estratégicas. Aquí los participantes podrán obtener apoyos importantes o perjudicar a sus rivales, aumentando la tensión dentro de la cocina.



una jornada enfocada completamente en ventajas estratégicas. Aquí los participantes podrán obtener apoyos importantes o perjudicar a sus rivales, aumentando la tensión dentro de la cocina. Para el miércoles llegarán las batallas por equipos. En estos retos grupales, los concursantes cocinarán para evitar los temidos mandiles negros, mientras que el jueves se realizará precisamente el duelo de eliminación parcial donde algunos participantes quedarán en riesgo.



En estos retos grupales, los concursantes cocinarán para evitar los temidos mandiles negros, mientras que el jueves se realizará precisamente el duelo de eliminación parcial donde algunos participantes quedarán en riesgo. El viernes se vivirá uno de los momentos más intensos con el reto de salvación. Además, el público podrá votar por su concursante favorito y ayudarlo a permanecer dentro del reality. Finalmente, el domingo llegará la eliminación oficial, momento que promete convertirse en tendencia semanal.

¿Cuándo se estrena MasterChef 24/7 México 2024 y dónde ver el reality en vivo y streaming?

El estreno de MasterChef 24/7 está programado para el domingo 17 de mayo a las 8:00 de la noche por Azteca UNO. Sin embargo, la experiencia arrancará antes a través de TikTok, donde los influencers vivirán una convivencia especial que servirá como antesala del reality.

La producción confirmó que los seguidores podrán seguir contenido exclusivo mediante Disney+ y las redes sociales oficiales del programa, apostando por una experiencia mucho más interactiva que en temporadas anteriores. Esto incluye transmisiones, votaciones y contenido detrás de cámaras.

Sin embargo, este jueves 14 de mayo el público podrá votar por su influencer favorito en la cuenta oficial de TikTok de MasterChef México. El ganador obtendrá un lugar oficial dentro de la competencia principal, algo que ha provocado que los fandoms de cada creador comiencen a movilizarse en redes.

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¡La cocina nunca descansará en MasterChef 24/7! 🔥 Estamos a nada de vivir una experiencia culinaria única en el mundo. ¿Qué esperas de esta nueva temporada?#MasterChefMx, estreno domingo 17 de mayo a las 8:00 p.m. por Azteca UNO.



Transmisión 24/7 en Disney Plus. pic.twitter.com/1Z002A13HE — MᴀsᴛᴇʀCʜᴇғ Mᴇ́xɪᴄᴏ (@MasterChefMx) May 11, 2026

¿Quiénes son los chefs maestros de MasterChef 24/7 México y qué papel tendrán en el reality?

Otra de las novedades más comentadas del reality MasterChef 24/7 es la incorporación de chefs maestros que acompañarán a los participantes durante la competencia. Ellos ofrecerán clases, consejos y mentorías especiales para ayudar a mejorar las habilidades culinarias de los concursantes.

Entre los nombres confirmados aparece Lili Cuellar, reconocida por su proyecto “Los Vanilos” y especializada en repostería. También estará Diego Niño, chef conocido por su cocina experimental y por liderar la propuesta gastronómica de The St. Regis Mexico City.

A ellos se suma Isabel Carvajal, especialista en cocina tradicional mexicana y fundadora de “El sazón de Isabel”, además de Édgar Núñez, referente de la cocina mexicana contemporánea y propietario del famoso restaurante Sud 777.