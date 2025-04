Concursante eliminada de MasterChef revela delicado problema de salud: “No tengo sentido”

MasterChef se ha coronado como uno de los reality shows consentidos de la audiencia mexicana. Sin embargo, el éxito del formato ha llegado a diversos países.

Actualmente en México es posible ver la edición MasterChef Celebrity Generaciones, en donde recientemente María José Magán resultó eliminada. En la emisión de México se han formado incluso relaciones, como la del chef Poncho Cadena y la actriz y cantante Litzy, quiénes comenzaron su noviazgo luego de coincidir en el exitoso show.

Esta semana, una expulsión del famoso programa, en alguna de sus versiones, causó controversia pues una de las participantes que se perfilaba como favorita del público resultó eliminada, pero en su discurso final hizo una revelación de impacto. ¿De quién se trata?

Masterchef México

¿Quién es la concursante de MasterChef que recientemente reveló un problema de salud?

Se trata de Elena, concursante que se había presentado seis veces a MasterChef España, pero nunca había conseguido pasar el casting. En esta edición consiguió su sueño, pero una mala ejecución en un platillo en la prueba de eliminación y un problema de salud que no quiso revelar hasta ser expulsada, pusieron fin a su anhelado momento en la edición número 13 del exitoso programa.

El programa cerró con los concursantes Clara, Víctor y Elena, quienes quedaron en la cuerda floja. Finalmente, la cocción excesiva y la textura poco fina de la crema de ajo del plato de Elena la situaron como la candidata para abandonar la cocina.

“Elena, te hemos visto bloqueada en el supermercado. Te hemos visto bloqueada y sin saber qué hacer”, señaló Jordi Cruz, antes de dar el veredicto final.

“No tengo sentido del gusto ni del olfato. Estoy operada de pólipos, la nariz hace muchos años y lo perdí hace 30 años”, ante la declaración de Elena, los chefs le recriminaron que no dijera su situación para que tuviera más ayuda, ante lo que argumentó que no lo dijo porque no le parecía justo para sus compañeros de competencia. “No me parecía justo, cocino con otro sentido pero hoy he fallado”, dijo la participante eliminada.

La concursante tuvo un fallo de sazón que le costó la eliminación. / Instagram

¿Qué es la poliposis nasal y cuáles son los síntomas?

La poliposis nasal es un grave problema de salud que consiste en una inflamación crónica de los senos paranasales. Provoca unas formaciones blanquecinas en el interior de las fosas nasales que se denominan pólipos nasales. Son benignos, pero pueden crecer hasta el punto de llegar a obstruir por completo las fosas nasales, explica la Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello.

No se han encontrado las causas de este padecimiento. / Pixabay.

De acuerdo con la misma fuente, los pólipos nasales pequeños pueden no causar síntomas. Cuando son de mayor tamaño o se presentan en grupos sí pueden obstruir la nariz derivando en problemas respiratorios, imposibilidad de oler e infecciones.

Asimismo, entre los síntomas más frecuentes está ser la pérdida del olfato.

“Es progresivo, pudiendo provocar la pérdida completa del sentido o anosmia”. También puede darse la falta de gusto o disgeusia, ya que está muy relacionado con el primero. La inflamación y obstrucción causadas por los pólipos pueden dificultar la percepción de los olores, lo que a su vez afecta la capacidad de percibir los sabores.

En cuanto a la participante eliminada de MasterChef España, algunos fans consideraron injusta su salida y pidieron que la regresaran al programa. Sin embargo, sus críticas fueron en vano, la salida de la participante fue definitiva.