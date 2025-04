Hija de famoso reguetonero sufre grave problema de salud: ¡Se estaba quedando pelona!

Los hijos de famosos no están exentos a librarse de problemas de salud y en muchas ocasiones, el estar siempre bajo los reflectores, como herencia de sus afamados papás, puede llevarlos a niveles de estrés por cuidar su apariencia a niveles exagerados. Tal es el caso de la hija de un famoso reguetonero que estaba atravesando un grave problema de salud, pues su pelo comenzó a caerse de manera excesiva.

La joven hizo un video en el que narró su experiencia. / Instagram

Hija de Daddy Yankee enfrenta dura crisis, se estaba quedando sin pelo

Jesaaelys compartió un video en su canal de YouTube donde relató que los días recientes han sido muy complicados para ella y relató que vivió un día especialmente duro, marcado por una fuerte crisis emocional.

La hija de Daddy Yankee confesó que durante los últimos días viene sufriendo una caída excesiva de su cabello, lo que ha impactado seriamente su bienestar mental y emocional. Ante esta situación, acudió a una doctora en Puerto Rico, quien le diagnosticó una condición llamada efluvio telógeno.

La joven confesó que el problema ha impactado seriamente su bienestar mental y emocional / Instagram.

¿Qué es el efluvio telógeno, condicion de salud que padece la hija de Daddy Yankee?

De acuerdo con la joven de 29 años, los médicos le diagnosticaron efluvio telógeno, esto es una condición capilar en la que una cantidad considerable de folículos pilosos entran de forma repentina en la fase de reposo (telógena) del ciclo capilar, lo que provoca una caída brusca y difusa del cabello, según se explica en el portal especializado Mayo Clinic.

Esta caída suele ocurrir varios meses después de un factor estresante que puede ser físico, emocional o de otra índole y es necesario someterse a un doloroso procedimiento con agujas para revertirlo, en el caso de la hija de Daddy Yankee, los especialistas le recomendaron tres sesiones.

Jesaaelys compartió imágenes del procedimiento que está utilizando. / Instagram.

¿Quién es la hija de Daddy Yankee?

Jesaaelys Ayala González es la tercera hija de Daddy Yankee y Mireddys González. Nació el 18 de junio de 1996 en San Juan, Puerto Rico, donde vivió sus primeros años de vida junto a sus hermanos Yamilet Ayala González y Jeremy Ayala González. Sus abuelos son Ramón Ayala Class y Rosa María Rodríguez, de raíces españolas y africanas.

Es una reconocida influencer puertorriqueña y lleva una vida activa en redes, en Instagram acumula poco más de 2 millones de seguidores.

¿En qué consiste el tratamiento al que la hija de Daddy Yankee se sometió para no perder el pelo?

En el video, Jesaaelys mostró parte del tratamiento al que decidió someterse: el Plasma Rico en Plaquetas (PRP). Aunque lo describió como un procedimiento rápido, advirtió que es bastante doloroso y “no es para los débiles”, ya que implica la inserción simultánea de cinco agujas en el cuero cabelludo.

“¿Ha sido lo peor que yo he hecho? Puedo decir que está en mi top cinco, no es para los débiles porque la molestia es real y aunque me pusieron anestesia pues no es que van a estar esperando una hora a esperar a que todo el efecto posible para yo no sentir las agujas”, la joven también reveló que le recetaron varios medicamentos.

