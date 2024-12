Hija de Daddy Yankee sobre los problemas legales de sus padres: ”Solo conocen una versión distorsionada”

El inminente divorcio de Ramón Luis Ayala Rodríguez, más conocido como Daddy Yankee, y Mireddys González sigue dando mucho de qué hablar, principalmente después de su encuentro en los tribunales por el robo que ella habría intentado hacer a las empresas del cantante.

A principios de diciembre, el reggaetonero reveló que su aún esposa le había solicitado el divorcio. Poco después de esto, comenzó un proceso legal en su contra por haber intentado transferirse 100 mil dólares, en complicidad con su hermana, desde las cuentas de sus compañías El cartel records y Los cangris a cuentas personales, sin autorización.

Si bien llegaron al acuerdo de que él obtendría el total control de las empresas, se reportó que Mireddys habría entrado en desacato al no cumplir con su parte.

Daddy Yankee y Mireddys. / Instagram: @daddyyankee

No te pierdas: Esposa de Daddy Yankee responde tras ser acusada de retirar 100 millones de dólares sin autorización

¿La esposa de Daddy Yankee podría ir a prisión por desacato?

El pasado viernes 26 de diciembre, la defensa del artista solicitó una moción urgente de solicitud de desacato ante las autoridades, argumentando que Mireddys no ha otorgado el acceso a las cuentas electrónicas que comparten, la contabilidad de las entidades, así como a otros documentos y materiales.

“En síntesis, no se cumplió a cabalidad con la orden del Tribunal. Por todo lo cual, muy respetuosamente se solicita de este Honorable Tribunal se dé por informado de lo expuesto y declare con lugar la presente moción”, indicó.

Hasta el momento, las hermanas González no se han pronunciado ante esta situación. No obstante, diversos medios reportaron que, en caso de seguir sin obedecer el acuerdo, podrían ir a prisión.

Daddy Yankee y su esposa / Redes sociales

Checa: Daddy Yankee y su esposa, Mireddys González, llegan a acuerdo económico tras demanda por robo

Hija de Daddy Yankee habla de los problemas legales de sus padres

En medio de toda esta polémica, Jesaaelys, hija de Daddy Yankee, rompió el silencio sobre el divorcio y problemas legales de sus padres.

A través de redes sociales, la joven compartió un video expresando que las fiestas decembrinas de este año han sido muy diferentes por la controversia. Si bien no hizo mención directa a la situación de sus padres, hizo hincapié en que la gente solo conoce una versión “distorsionada” de la historia.

Junto a su clip, lanzó una declaración para desearle todo lo mejor a todos aquellos que siguen “hablando sin fundamento”.

“Gracias a todos los que me siguen por mi contenido, ¡los amo!, y a los que no, pues sigan comentando con la información que tienen y que Dios les multiplique lo que me desean”, indicó.

Hija de Daddy Yankee apoya a su madre

Aunque aún no se sabe el motivo exacto del divorcio de sus padres, la joven se ha solidarizado con su madre.

En la audiencia realizada el 20 de diciembre en el Centro Judicial de San Juan, Jesaaelys y sus hermanos acompañaron a su madre, dejando ver que la apoyarán a pesar de todo.

Mira: Daddy Yankee revela que rechazó 150 millones de dólares con tal de mantener su fe cristiana