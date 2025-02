Daddy Yankee y Mireddys González oficialmente se divorcian tras casi 30 años de matrimonio

En diciembre del 2024, Ramón Luis Ayala Rodríguez, más conocido en el mundo artístico como Daddy Yankee, dio a conocer que su ahora exesposa, Mireddys González, le había pedido el divorcio tras casi 30 años de matrimonio.

Semanas después, se reportó que el cantante había interpuesto una demanda en contra de Mireddys y su hermana por tratar de robarse 100 millones de dólares de cuentas de sus empresas y transferirlos a cuentas personas.

Si bien habían llegado a un acuerdo que consistía en dejarle el poder absoluto de las compañías al artista, este último ha acusado a su ex de seguir sin entregarle la documentación necesaria para asumir el liderazgo.

Por supuesto, esto ha sido negado por la González, quien también habría ejercido acciones legales contra el reggaetonero por supuesto acoso mediático.

Daddy Yankee y Mireddys. / Instagram: @daddyyankee

¿Qué dijeron Mireddys y Daddy Yankee tras su divorcio?

En medio de todo esto, el programa ‘Despierta América’ informó que el divorcio de las celebridades había concluido de manera oficial el pasado martes 18 de febrero.

Si bien no se dieron muchos detalles sobre cómo terminó el proceso, se compartió el mensaje que Mireddys escribió tras convertirse en una mujer soltera de forma oficial.

“Estoy orgullosa de mí. Nadie sabe todo lo que me costó dejar ir a personas que amaba, decir no, cuando me moría por decir sí. Levantarme temprano, darme esa palmadita en la espalda y motivarme cuando más triste estaba, así que gracias, pero ya no quiero retrocedes más”, indicó a través de Instagram.

Por su parte, el puertorriqueño, a través de redes sociales, admitió que todavía está en proceso de “comprender” qué fue lo que falló en su matrimonio.

Daddy Yankee “Esto es un día a la vez. No hay que perder la fe. Lo que yo no comprendo ahora, lo voy a entender después”

¿Qué se sabe sobre el divorcio entre Daddy Yankee y su exesposa?

Hasta el momento, no se saben los motivos exactos de su divorcio. No obstante, tanto el cantante como su ex han dejado ver que todo se debió a “diferencias irreconciliables”.

En su momento, Jesaaelys, hija del intérprete de ‘Gasolina’ y quien ha tomado partido por su madre, contó que Mireddys quería llevar el asunto del divorcio en privado. No obstante, y por razones desconocidas, decidió hacerlo público.

“Usualmente, cuando las personas se divorcian es privado, firmamos y nos vamos. Y así lo quería una de las partes. Mami quería que todo fuese low key (tranquilo). (Le dijo) ‘nadie se tiene que enterar, vamos a hacer esto discretamente. Tú por tu lado, yo por el mío y se acabó. No hay que hacer un big deal (escándalo) de esto’. La otra parte, evidentemente quiso todo lo contrario”, puntualizó.

También señaló que todo esto ha provocado una fractura muy grande en la relación con su padre, ya que, a raíz de hacer pública su separación, tanto ella, como su madre y hermanos, han sido amenazados.

Hasta el momento, Daddy Yankee o Mireddys González no ha hecho más comentarios acerca de su divorcio.

