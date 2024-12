Daddy Yankee anuncia que su esposa le pidió el divorcio

Daddy Yankee, el famoso cantante puertorriqueño, compartió con sus seguidores una noticia importante sobre su vida personal: la separación de su esposa Mireddys González, con quien estuvo casado durante más de dos décadas.

A través de un emotivo comunicado en sus redes sociales, el artista anunció que sus abogados están atendiendo la solicitud de divorcio presentada por González.

Daddy Yankee anuncia divorcio tras 30 años

“Con el corazón lleno de respeto y honestidad, quiero compartir una noticia importante sobre mi vida personal”, comenzó el intérprete de “Gasolina”, confirmando los informes previos.

En su mensaje, Daddy Yankee expresó su respeto hacia la decisión de Mireddys, agradeciendo los años que compartieron y enfatizando que a pesar de la separación, mantienen una relación cordial centrada en el bienestar de su familia.

Daddy Yankee y Mireddys. / Instagram: @daddyyankee

“Respeto la decisión de Mireddys y agradezco el tiempo que compartimos, lleno de bendiciones y valores, de amor y con una hermosa familia que seguirá siendo nuestra prioridad”, añadió. Daddy Yankee

El cantante, quien recientemente anunció su retiro de los escenarios, pidió que se respete su privacidad en este momento tan personal y agradeció el apoyo de sus seguidores. De acuerdo con informes del programa puertorriqueño ‘Lo sé todo’, se había especulado que la pareja ya vivía separada, con Daddy Yankee residenciado en Luquillo, mientras Mireddys permanecía en su hogar en Carolina.

“Este no es un momento fácil”, reconoció el artista, subrayando su compromiso de proteger la estabilidad de sus hijos y el legado que construyeron durante su matrimonio.

“Proteger mi estabilidad, mis hijos y todo lo construido a lo largo de tantos años. Agradezco profundamente a quienes nos han acompañado durante este viaje y les pido que respeten nuestra privacidad en este proceso. Sé que estas noticias pueden sorprender a muchos.

“Gracias por su apoyo incondicional. Estas serán mis únicas declaraciones. Gracias por sus oraciones y por siempre permitirme compartir mi música y mi vida con ustedes. Ahora más que nunca confío en que Dios tiene un propósito para cada etapa de nuestras vidas”, concluyó Daddy Yankee.

Daddy Yankee se retiro de los escenarios

Después de anunciar su retiro de los escenarios en diciembre pasado, en un momento de gran éxito, con el objetivo de dedicarse al cristianismo, Daddy Yankee reveló recientemente que le ofrecieron 150 millones de dólares para continuar con su gira.

Sin embargo, el ‘Big Boss’ dejó claro que decidió seguir adelante con el camino que había iniciado, priorizando su nuevo propósito de vida por encima de las ofertas económicas.

“Mi carrera musical era lo que yo más amaba, eso se lo digo a todo el mundo. Yo me fui y oye, mi gira era la segunda más vendida, después de la de otro artista urbano, y cuando me hicieron la oferta de 150 millones de dólares, Jesús me dijo '¿qué vas a hacer?, estás libre, puedes tomar decisiones...’, hermano, las piernas a mí me flaqueaban”, reveló el creador de ‘Gasolina’.

