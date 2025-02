Daddy Yankee: su hija recibe amenazas por apoyar a su madre en el divorcio, ¿culpa al cantante?

En diciembre del año pasado, Ramón Luis Ayala Rodríguez, más conocido como Daddy Yankee, dio a conocer que Mireddys González le pidió el divorcio, tras casi 30 años de matrimonio y tres hijos en común.

La noticia causó mucha conmoción en las redes sociales, pues muchos consideraban su relación como una de las más estables del medio artístico.

La polémica no terminó con el anuncio de su separación. Poco después, el artista y su exesposa se vieron enfrascados en una batalla legal, luego de que esta última, presuntamente, en complicidad con su hermana, intentaran transferirse 100 millones de dólares desde las cuentas de las empresas del cantante a cuentas personales.

En medio de todo esto, Jesaaelys, hija del cantante de ‘Gasolina’, rompió el silencio y, entre otras cosas, revela que ha recibido insultos y hasta amenazas por apoyar a su madre en todo este proceso.

Daddy Yankee y su exesposa / Redes sociales

Hija de Daddy Yankee revela que su padre fue quien quiso hacer público el divorcio

A través de un video para redes sociales, la influencer de 28 años dejó ver que su madre quería llevar el asunto del divorcio en privado. Sin embargo, el reggaetonero decidió hacerlo público.

Hija de Daddy Yankee “Usualmente, cuando las personas se divorcian es privado, firmamos y nos vamos. Y así lo quería una de las partes. Mami quería que todo fuese low key (tranquilo). (Le dijo) ‘nadie se tiene que enterar, vamos a hacer esto discretamente. Tú por tu lado, yo por el mío y se acabó. No hay que hacer un big deal (escándalo) de esto’. La otra parte, evidentemente quiso todo lo contrario”

Según la joven, su madre y hermanos desconocían que el cantante lanzaría un comunicado en redes sociales: “De la misma manera que ustedes se enteraron, nosotros nos enteramos. Obviamente, no hubo ninguna comunicación”, resaltó.

Hija de Daddy Yankee ha recibido amenazas

La creadora de contenido señaló que la situación de sus padres ha sido muy dolorosa y complicada para ella, principalmente por las amenazas e insultos que ha recibido por, supuestamente, “traicionar” a su padre.

“Por eso es que estamos en esta posición hoy día, donde estamos públicamente expuestos, que todos los días se saque una noticia, de ser un circo mediático y de que a nosotros nos envíen amenazas de muertes, insultos”, puntualizó.

Y añadió: “Realmente ha sido bien difícil. La gente que insulta a uno, llama a uno nombres. Aquí hay muchas personas que han sufrido, pero voy a hablar de mí. Que si Judas, que si traicionera, que si la consentida. ¿Qué sabes tú? Tú a mí no me conoces”

Aunque dejó claro que ama a su padre con todo su corazón, admitió que su relación está “muy lacerada” por esta situación.

Hija de Daddy Yankee / Redes sociales

Hija de Daddy Yankee lanza mensaje para los fans de su padre

Jesaaelys, quien reconoció estar yendo a terapia para lidiar con todo esto, aprovechó para mandarle un contundente mensaje a todos aquellos que la han criticado por estar a favor de su mamá.

“Yo leo las cosas y me río. La gente tiene la audacia de pensar que ellos tienen algo que decir. Tú puedes tener una opinión si eres parte de la familia, si tú conoces, no conocer de redes. Los insultos me los paso por donde no me da el sol, porque tú no me conoces, tú no me das nada”, indicó.

Y concluyó diciendo: “Tú estás aquí porque tú eres un fan asqueroso, que idolatra, un fan puerto en verdad. Eres un fan tóxico”

Cabe destacar que, en su momento, Daddy Yankee declaró que, si bien la relación con sus hijos no era la mejor actualmente, los seguiría amando sin importar nada.

