Daddy Yankee y su esposa, Mireddys González, llegan a acuerdo económico tras demanda por robo

Ramón Luis Ayala Rodríguez, más conocido como Daddy Yankee, y su aún esposa, Mireddys González, llegaron a un acuerdo en tribunales, luego de que él la demandara por robarse 100 millones de dólares.

Recordemos que, previo a este hecho, el cantante anunció que González le había pedido el divorcio tras casi 30 años de matrimonio, lo que dejó sorprendidos a todos, pues eran considerados como una de las parejas más estables en el medio artístico.

Aunque se han dado muchos detalles sobre los motivos de la separación, ambos han dejado ver que, en los últimos años, han tenido “diferencias irreconciliables” que desembocaron en la ruptura.

Daddy Yankee y Mireddys. / Instagram: @daddyyankee

¿Por qué Daddy Yankee demandó a su aún esposa?

Hace algunos días, el abogado del puertorriqueño explicó que, supuestamente, Mireddys y su hermana se transfirieron 100 millones de dólares desde las cuentas de sus compañías El cartel records y Los cangris a cuentas personales, sin conocimiento o autorización del artista.

Por supuesto, Mireddys negó las acusaciones en su contra y aseguró que no permitirá difamaciones sobre ella o su familia.

“Les informo, con la integridad y verdad que vivo día a día en el camino de papá Dios, que por causas irreconciliables con Ramón estamos en este proceso de divorcio. Nunca permitiré difamaciones hacia mi persona, venga de quien venga. Yo quiero regirme por la justicia y la verdad únicamente”, indicó en un comunicado.

Daddy Yankee y Mireddys. / Instagram: @daddyyankee

Daddy Yankee y su esposa llegan a acuerdo en los tribunales

De acuerdo con información de ‘Hoy día’, se acordó que él tendrá el control absoluto de las compañías. Asimismo, no podrán adquirir dinero de estas empresas en los próximos 30 días. Una vez pasado este tiempo, ambos tendrán que autorizar transacciones arriba de los 100 mil dólares. Sobre el dinero que se transfirió, el cantante logró recuperarlo.

Al salir de la corte, el intérprete de ‘Pose’, en un encuentro con los medios, se dijo estar muy contento con este trato, dejando ver su deseo de que las cosas con la madre de sus hijos terminen de la mejor manera.

Daddy Yankee “Fue lo mejor para la familia y para darle a mis hijos un mejor ejemplo de que podemos hablar las cosas en buena fe”

Y añadió: “Creo que la marca de Daddy Yankee siempre está ahí. Mi propósito cambió. Mi propósito ahora es servir”.

Daddy Yankee pide respeto para su esposa y cuñada

Durante la conversación, le pidió al público que respetaran a su esposa y cuñada, asegurando que, en ningún momento, quiso perjudicarlas.

“Estoy satisfecho con retomar la presidencia. Esto es un proceso que he llevado con mucha paz, tranquilidad y mucha semblanza. Obviamente, las interpretaciones que salieron públicas sobre lo que sucedió no son las mías. Siempre he respetado mucho a la señora González, les pido respeto para ellas”, manifestó.

Hasta el momento, Mireddys González no ha dado declaraciones sobre el acuerdo en el tribunal. Sin embargo, todo parece indicar que, al igual que el cantante, desea el fin de la polémica.

