Error en MasterChef 24/7 desata rumores de ¿fraude en la producción en el estreno?: “Tiempo, alto” | VIDEO

MasterChef México 2026 apenas comenzó y ya surgieron polémicas alrededor de cómo se eligió a los participantes del reality show que por primera vez tendrá una versión en 24/7, ¿qué pasó? Te contamos todos los detalles.

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La dinámica de selección en MasterChef México 24/7 llamó la atención tras un error durante el anuncio de participantes que avanzaron en la competencia. / Redes sociales

¿Cuándo y dónde ver MasterChef 24/7?

MasterChef México 2026 se estrenó el domingo 17 de mayo a través de la señal de Azteca UNO, lo más novedoso es que por por primera vez se implementará un formato 24/7. Esto significa que los participantes serán vigilados con cámaras de manera permanente, tanto dentro como fuera de la cocina, ampliando el seguimiento más allá de los retos culinarios que tradicionalmente se transmiten en pantalla.

El proyecto documentará, durante casi tres meses, no solo el desempeño en las pruebas gastronómicas, sino también el ritmo del juego y la convivencia diaria entre los concursantes. La producción dará acceso continuo a lo que ocurre en la competencia, incluyendo los momentos previos y posteriores a cada desafío. Si quieres ver todo el contenido de esta nueva versión, puedes hacerlo a través de Disney+, donde se podrán ver los retos semanales, que cada día se dividirá en:



Lunes: reto de pin para obtener beneficios

reto de pin para obtener beneficios Martes: dinámicas con beneficios y castigos

dinámicas con beneficios y castigos Miércoles : trabajo en equipo

: trabajo en equipo Jueves : reto del mandil negro

: reto del mandil negro Viernes: votación del público para salvar favoritos

votación del público para salvar favoritos Domingo: gala final de eliminación

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El chef Poncho Cadena cometió un error en el primer episodio de MasterChef 24/7. / Redes sociales

¿Quiénes son los participantes de MasterChef 24/7?

La nueva etapa de selección en MasterChef 24/7 avanzó con una dinámica en la que los aspirantes fueron divididos en grupos de 10 personas para preparar sus mejores platillos en un tiempo límite de 20 minutos. El objetivo fue convencer a los jueces de esta temporada: Adrián Herrera, Poncho Cadena y Zahie Téllez.

Durante la emisión, la conductora también informó que el público podrá votar por su participante favorito de cada grupo. El aspirante con más votos no solo conservará su lugar dentro de la competencia por esa semana, sino que además obtendrá una ventaja para el siguiente reto. En total, serán seleccionados 22 participantes para formar parte de la temporada.

Los aspirantes que lograron avanzar en la primera selección quedaron distribuidos de la siguiente manera:



Primer grupo:

Ricardo María Javier Nash

Segundo grupo:

Luis Carmen Flor Michelle

Tercer grupo:

Jazmín Camila Antrax Daniela Parra



Al finalizar la competencia grupal, los participantes que no habían sido elegidos inicialmente recibieron una nueva oportunidad para ingresar gracias a la decisión de los jueces. Los aspirantes seleccionados en esta etapa final fueron:



Emmanuel

Arturo

Ramahá

Ixdit

Lula

Claudia

Lancer

Michelle

Julio

Diego.

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MasterChef 24/7 en polémica: Redes aseguran que producción decidió quién entra y quién sale. / Redes sociales

¿La producción de MasterChef 24/7 eligió a los participantes?

El primer episodio de MasterChef 24/7 protagonizó una polémica en redes sociales luego de un momento ocurrido durante la selección de participantes. Mientras se anunciaban los nombres de los aspirantes que continuarían en la competencia, el chef Poncho Cadena mencionó primero a Michelle y después corrigió el nombre al decir: “No, es Michelle, es Stefanía, sí, tú”. Instantes después, el chef se tocó la nariz y agregó: “¿Stefanía, no? Tiempo, alto, es en vivo, a ver... Stefanía, tú estás acá todavía”, para posteriormente regresarla al grupo de los no elegidos, mientras le quitaban el mandil blanco que le dio la chef Zahie Téllez.

Tras el momento, el chef retomó la lista de participantes y mencionó a Lancer, Michelle, Diego y Julio, mientras algunos aspirantes permanecían atentos sin entender qué estaba ocurriendo. La escena rápidamente comenzó a circular en plataformas digitales, donde usuarios señalaron que la producción habría intervenido en la decisión final de los seleccionados. Hasta el momento, la producción del programa no ha emitido declaraciones sobre lo sucedido durante la transmisión.

Los aspirantes que finalmente quedaron eliminados de la competencia fueron:



Leticia

Julio

Hugo

Ramón

Jean

Stefanía.

Sin embargo, antes de concluir el programa se anunció que todavía queda un lugar disponible dentro de la cocina más famosa de México. La producción informó que el público podrá votar hasta hoy para decidir qué cocinero ocupará el último lugar de la competencia. Los aspirantes que permanecen en la contienda por ese espacio son Fernanda, José y Pablo.

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