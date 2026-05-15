¡Él es Moisés Hernández! El conductor de N+ que se volvió viral por el “WhatsApp amarillo”

El nombre de Moisés Hernández de Santiago se volvió tendencia en redes sociales luego de que, durante una transmisión en vivo de NMás, compartió públicamente que es gay. Sus declaraciones llamaron la atención de la audiencia y despertaron interés sobre su historia profesional dentro del periodismo y la televisión. Te contamos parte de la trayectoria del conductor.

No te pierdas: ¿Don Francisco vuelve con Sábado gigante? El conductor regresa a la TV con “sorpresas, nostalgia y recuerdos”

Quién es Moisés Hernández, conductor de N+ que se volvió viral por transmisión en vivo. / Redes sociales

¿Cómo reveló Moisés Hernández de Santiago que es gay?

Moisés Hernández de Santiago volvió a generar conversación en redes sociales luego de protagonizar un momento durante una transmisión en vivo de NMás. El conductor apareció mirando su celular antes de comenzar el enlace, aparentemente sin darse cuenta de que ya estaba al aire, situación que recordó a otros momentos virales ocurridos previamente en televisión en vivo.

Sin embargo, lo que más llamó la atención ocurrió después, cuando el propio comunicador compartió el clip en sus redes sociales acompañado del mensaje: “Por contestar el WhatsApp amarillo”. La frase rápidamente provocó reacciones entre usuarios, quienes identificaron la referencia al llamado “WhatsApp amarillo”, nombre con el que popularmente se conoce a una aplicación de citas basada en geolocalización utilizada principalmente por integrantes de la comunidad LGBTQ+.

Tras la publicación, diversos usuarios interpretaron el mensaje como una forma en la que el conductor habría hablado abiertamente sobre su orientación sexual. El video comenzó a circular ampliamente en plataformas digitales y volvió a colocar al conductor en tendencia, especialmente por la manera en que decidió explicar el momento ocurrido durante la transmisión en vivo.

No te pierdas: ¿Faisy no puede dejar la bebida? Hace inesperada confesión ¿sobre su dependencia? “No sé quién sería yo”

¿Quién es el conductor Moisés Hernández de Santiago?

De acuerdo con la información visible en el perfil de LinkedIn de Moisés Hernández de Santiago, actualmente se desempeña como “Reportero y Conductor en N+” dentro de Grupo Televisa, con sede en Jalisco, México.

En la sección de experiencia también se indica que ocupa el cargo de “Reportero y conductor de noticias” desde 2022, periodo en el que ha formado parte de distintos espacios informativos ligados a la televisora.

Además de su trabajo en N+, Moisés Hernández también formó parte de Primer impacto, noticiero de la cadena Univision enfocado en temas de actualidad y entretenimiento para el público hispano. A lo largo de su trayectoria, el comunicador ha participado en coberturas y enlaces en vivo, consolidando presencia tanto en televisión nacional como en medios dirigidos a audiencias de habla hispana en Estados Unidos.

No te pierdas: Poncho de Nigris abre su corazón y habla de su relación con su hija mayor: “Me duele”, dice el influencer

¿Quién es Moisés Hernández? El conductor de N+ que sorprendió con mensaje personal. / Redes sociales

¿Qué otro conductor reveló que es gay?

Said Ochoa, conductor de un noticiero de Foro TV y reportero de N+, habló anteriormente con TVNotas sobre su experiencia dentro del periodismo y cómo vivió abiertamente su orientación sexual desde su llegada a la Ciudad de México. El comunicador, originario de Baja California, aseguró que nunca tuvo que ocultar quién era al integrarse al equipo de noticieros de Televisa hace más de una década.

“Tengo 13 años y medio trabajando en periodismo. Llegué (de Baja California) a la ciudad hace 12 años y entré al equipo (de Noticieros Televisa). En ese entonces era Primero Noticias y, desde que llegué, supieron que era gay. No tuve que fingir nada”, declaró Said Ochoa a TVNotas al recordar sus primeros años dentro de la televisora.

Además, el periodista también llamó la atención recientemente en redes sociales tras compartir imágenes desde el Estadio Alfredo Harp Helú, donde asistió al juego entre Padres de San Diego y Diamondbacks de Arizona durante las Series de Grandes Ligas de Beisbol en la Ciudad de México. Junto a las fotografías, en las que aparece abrazado de su pareja, escribió: “Los rumores son ciertos: tengo un novio que me lleva al baseball”.

No te pierdas: Conductor de televisión sufre brutal volcadura en plena carretera y filtran el VIDEO de su rescate: ¡Así fue!