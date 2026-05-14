Paty Navidad vuelve a ser polémica; lanza su contundente postura del Hantavirus: “no hay que creer todo”

El Hantavirus ha causado preocupación en todo el mundo debido a que la población teme que sea un virus igual que el Coronavirus. Al recordar el 2020 con la pandemia mundial que se vivió, varios actores minimizaron este virus letal, como Paty Navidad, quien en repetidas ocasiones mencionó no creer en él.

Ahora habló sobre el Hantavirus y sus declaraciones vuelven a ser polémicas como en aquel entonces. ¿Qué fue lo que dijo?

Paty Navidad habla sobre el Hantavirus. / Foto: IG/patricianavidad_oficial.

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¿Qué es el Hantavirus?

En los últimos días, se ha hablado sobre el Hantavirus, pero, ¿de qué se trata esta enfermedad de la que todos hablan?

Tal y como se menciona, el Hantavirus es una enfermedad infecciosa transmitida por roedores a humanos.

Cabe destacar que los animales sirven como portadores del virus, aunque en ellos no hay efecto alguno de la enfermedad.

Luego del reciente caso en que se reportó un brote de Hantavirus a bordo de un crucero MV Hondius en la ruta Ushuaia, Argentina, a Cabo Verde, las alarmas entre la población comenzaron.

Lo anterior debido a que la población piensa en un escenario similar al que se vivió en 2020 con el Covid-19.

El Hantavirus es una enfermedad transmitida de humanos a roedores. / Foto: Pixabay.

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¿Cuáles fueron las polémicas declaraciones de Paty Navidad sobre el Hantavirus?

Paty Navidad sorprendió a sus fans y seguidores en 2020 al lanzar polémicas declaraciones sobre el Coronavirus y ahora, habló sobre el Hantavirus.

En un encuentro con los medios de comunicación mencionó que los virus han existido toda la vida y pidió a la población “no dejarse llevar por noticias de terror”.

“Los virus han existido toda la vida, pero no es lo que se dice que es, así que yo creo que es la experiencia, pues ya debería de traernos un poco de conocimiento y saber de qué se tratan las cosas”. Paty Navidad.

Asimismo, detalló el no creer todo lo que se diga del virus. Sin embargo, señaló que hay que cuidarnos siempre para no enfermarse. Destacó que el terror mata “más que cualquier bicho”.

“No crean todo lo que se diga de estos virus y todas las cosas que se traen, ¿eh? Pero hay que cuidarnos siempre para no enfermarnos, pero no hay que creer todo, porque el terror mata más que cualquier bicho”. Paty Navidad.

Paty Navidad mencioó que los virus han existido toda la vida. / Foto: Redes sociales.

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¿Qué dijo Paty Navidad sobre el Covid en 2020?

Desde el comienzo de la pandemia mundial de Covid-19, Paty Navidad generó gran controversia en 2020 al afirmar que el Coronavirus era una mentira, a la cual llamó parte de un “nuevo orden mundial”.

También mencionó que se trataba de una agenda de “dictadura tecnócrata digital” para controlar a la población.

“Por medio de las vacunas buscan controlarlo, convertirnos en seres débiles y manipulables para ejercer mejor el papel de esclavos y, al mismo tiempo, estamos vulnerables a cualquier virus o epidemia creados por ellos, Coronavirus como método de reducción de la población y negocio”. Paty Navidad.

La actriz no se vacunó durante la pandemia de Coronavirus debido a que no creía en ello. En 2021, la cantante se contagió de la enfermedad.

Al comienzo, ella aseguró “sentirse bien”, pero fue hospitalizada por complicaciones de la enfermedad debido a que presentaba una baja saturación de oxígeno.