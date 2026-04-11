Paty Navidad de luto: muere ‘la Werita consentida’ y Joe Lara, la actriz se despide con desgarrador mensaje

La industria del espectáculo despertó de luto tras confirmarse la muerte de la Werita consentida, una noticia que de inmediato generó confusión, rumores y tensión entre fans y famosos. El nombre encendió las alarmas y muchos pensaron en una de las figuras más queridas de la música grupera, pero la historia va por otro camino.

Paty Navidad fue una de las primeras celebridades en reaccionar públicamente, compartiendo un mensaje cargado de dolor. Ivonne Montero también rompió el silencio, sumándose al duelo con un mensaje emotivo

Mira: Ramón Valdés y Angelines Fernández: La amistad que llego más allá de la muerte ¿Están enterrados juntos?

Muere / Redes sociales

¿Quién fue la Werita consentida que murió y por qué su muerte causó tanta confusión?

La noticia que sacudió a la industria del espectáculo no se refería a una cantante ni a una figura del regional mexicano, aunque así lo pensaron muchos al leer el apodo. La “Werita Consentida” que murió era Ramiro Contreras, un conocido creador de contenido especializado en temas de la farándula y el análisis de realities, popular principalmente en YouTube.

Ramiro Contreras se ganó el sobrenombre de la Werita consentida gracias a su estilo frontal, su forma directa de opinar y su constante presencia en conversaciones digitales sobre escándalos, programas de televisión y figuras del medio artístico. Durante años construyó una comunidad fiel que seguía cada emisión de su canal, donde no solo informaba, sino que también debatía sin filtros.

Lee: Exconductora de Despierta américa de luto; anuncia muerte de ser querido tras pérdida de su esposo

¿Quién fue Joe Lara, el youtuber de espectáculos que murió junto a la Werita consentida?

La tragedia no fue una sola. Junto a la Werita consentida también se confirmó la muerte de Joe Lara, su compañero inseparable y coanfitrión de contenidos sobre espectáculos. Joe Lara fue una figura clave en el crecimiento del proyecto digital que ambos encabezaban.

Joe Lara era colaborador constante de Ramiro Contreras en espacios como YouTube, donde juntos conducían programas dedicados al análisis de la farándula, entrevistas y polémicas del medio. Su química frente a cámara, así como su postura crítica ante los temas más calientes del espectáculo, los convirtió en una dupla reconocida dentro del entretenimiento digital.

Ambos participaban en entrevistas, transmisiones en vivo y debates sobre realities como La casa de los famosos, lo que los hizo cercanos a varias figuras del medio, especialmente a aquellas que encontraban en ellos un espacio para expresarse sin censura.

¿Qué mensaje compartió Paty Navidad tras la muerte de la Werita consentida y Joe Lara?

Una de las reacciones que más impacto causó fue la de Paty Navidad, quien utilizó su cuenta de Instagram para despedirse de la Werita consentida y Joe Lara con un mensaje profundamente emotivo que dejó ver la cercanía que tenía con ambos.

“Con profunda tristeza me uno a la pena que embarga a la familia y amigos de la Werita consentida y Joe Lara. Siempre recordaré con especial gratitud su apoyo, los momentos que compartimos, y el espacio que me brindaron en sus entrevistas. Me quedo con todos esos hermosos recuerdos por siempre en mi alma”.

¿Cómo reaccionó Ivonne Montero a la muerte de la Werita consentida y Joe Lara?

Otra de las voces que se sumó al luto fue la de Ivonne Montero, quien compartió su sentir a través de un breve mensaje en video luego de enterarse de la trágica noticia.

La actriz explicó que fue su representante quien le informó sobre el fallecimiento y aprovechó para enviar condolencias a las familias, además de reconocer públicamente el apoyo que recibió de ambos durante momentos clave de su carrera.

“No hay las palabras correctas, pero desde aquí quiero enviarles todo mi cariño y mis condolencias a sus familiares y amigos, y a ellos especialmente agradecerles todo su apoyo, fueron una pieza muy importante para que yo lograra ese triunfo en La casa de los famosos”, dijo la también cantante.

Además, recordó que la Werita consentida y Joe Lara la acompañaron en presentaciones y le dieron plataforma cuando ella más lo necesitaba.

Te puede interesar: Joan Sebastian: Reviven sus palabras al saber que perdió a su hijo Juan y “quedó hecho pedazos”

¿De qué murieron la Werita consentida y Joe Lara y qué se sabe hasta ahora?

Hasta el momento, no se han revelado las causas de la muerte de La Werita Consentida (Ramiro Contreras) ni de Joe Lara. La noticia de sus fallecimientos se dio a conocer la madrugada del sábado 11 de abril.

Tampoco se ha informado dónde ni cuándo serán velados, si los servicios funerarios se realizarán de manera conjunta o por separado, ni si se alista algún homenaje en su honor. Mientras tanto, amigos y seguidores permanecen a la espera de más detalles.