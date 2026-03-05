Paty Navidad revela que tiene un don y admite que al descubrirlo pidió ayuda psiquiátrica: “Oía voces”

Recientemente, la actriz Paty Navidad hizo una fuerte confesión que dejó a más de uno sorprendido. La actriz y exparticipante de Top Chef reveló que hace algunos años desarrolló una especie de don telepático. Sin embargo, al principio no entendía qué le estaba pasando y la experiencia llegó a aterrarla, por lo que incluso buscó ayuda de psiquiatras y especialistas para comprender lo que estaba viviendo.

En los últimos años, la famosa actriz ha llamado la atención por sus ideas controversiales sobre diversos temas. Entre ellas, sus opiniones sobre las vacunas y teorías de conspiración que, según ha dicho, estarían relacionadas con figuras como Bill Gates. Además, tiempo atrás también generó polémica al afirmar que se consideraba una “pleyadiana”, pues aseguró ser un ser de luz con mayor nivel de conciencia.

Ahora, la actriz vuelve a dar de qué hablar al confesar que desarrolló un don que al inicio la tenía aterrada, hasta que finalmente logró entenderlo.

Paty Navidad / Redes sociales

¿Qué don asegura tener Paty Navidad?

En un adelanto de la entrevista que concedió a la periodista Magaly Ayala, Paty Navidad aseguró que en algún momento de su vida comenzó a escuchar los pensamientos de otras personas.

“Llegó un momento de mi vida en el que empecé a leer la mente de las personas. En verdad es real, pero eso me asustó. Por eso estuve yendo con psicólogos y neuropsiquiatras, por muchas razones”, relató.

La actriz explicó que la experiencia llegó a ser tan intensa que incluso le provocaba angustia.

Paty Navidad revela que puede leer la mente / Redes sociales

“Cuando me pasó, yo decía: ‘Por piedad, yo ya no quiero’. Eran muchas voces en mi cabeza. O sea, estaba casi leyendo lo que todo mundo estaba pensando”, comentó Paty Navidad.

La entrevista completa aún no se estrena, pero está programada para publicarse el próximo 8 de marzo en el canal de YouTube de la periodista.

Paty Navidad habla de su don, confiesa que puede leer la mente. / Redes sociales

Paty Navidad responde a quienes la llaman “loca”

Durante esa misma conversación, la actriz Paty Navidad también reconoció que muchas personas han sido duras con ella y que con frecuencia recibe críticas por las cosas que expresa públicamente. Sin embargo, aseguró que ese tipo de comentarios no le preocupan demasiado.

“Mucha gente me ha juzgado, ha dicho: ‘Está loca’, dice cosas terribles que nada que ver”, expresó.

A pesar de los señalamientos, la artista afirmó que cada persona tiene derecho a pensar diferente y que ella respeta todas las opiniones, incluso cuando no coinciden con las suyas.

“Yo respeto, pero hablo de lo que me ha tocado vivir”, señaló.

Paty Navidad explicó que muchas de sus declaraciones nacen de experiencias personales y de lo que ha vvivido a lo largo de su vida. Por esa razón, dijo, seguirá compartiendo su visión sin dejarse influir por las críticas.

