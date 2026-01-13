Paty Navidad revela su estado de salud en 2026 tras enfrentar un tumor y graves problemas de salud | VIDEO

La actriz y conductora Paty Navidad volvió a colocarse en el centro de la conversación pública tras compartir detalles inéditos sobre los problemas de salud que enfrentó en los últimos años. La sinaloense rompió el silencio en un encuentro con la prensa, donde TVNotas estuvo presente, luego de que se difundiera información sobre una enfermedad que afectó de manera significativa su bienestar físico, emocional y mental, derivada, según explicó, del estrés acumulado tanto en su vida profesional como personal.

¿Cuál es el estado de salud de Paty Navidad en 2026?

En 2026, Paty Navidad aseguró que su estado de salud se encuentra controlado luego de haber sido diagnosticada con un prolactinoma, un tumor benigno localizado en la glándula hipófisis, así como con hipotiroidismo. Ambos padecimientos, explicó, provocaron un desajuste hormonal severo que impactó distintas áreas de su cuerpo y de su salud mental.

La actriz describió esta etapa como una “bomba hormonal”, ya que el tumor en la hipófisis generó alteraciones significativas en la producción de hormonas, lo que derivó en síntomas físicos y psicológicos complejos. Entre ellos, mencionó episodios de ansiedad, depresión, angustia y momentos que no lograba comprender en su totalidad mientras los vivía.

De acuerdo con su testimonio, fue necesario acudir con múltiples especialistas para identificar con precisión el origen de los síntomas. Una vez realizados los estudios médicos correspondientes y tras recibir el tratamiento adecuado, la actriz afirmó que su organismo comenzó a regularizarse. Actualmente, señaló sentirse agradecida con el equipo médico que la atendió y con los avances logrados en su recuperación.

“Imagínate la bomba hormonal que traía yo, el desorden que estaba viviendo. Traía un tumor en la hipófisis de prolactinoma y más aparte el hipotiroidismo.” Paty Navidad

¿Qué enfermedad le diagnosticaron a Paty Navidad y cómo la afectó?

Paty Navidad explicó que el diagnóstico principal fue un prolactinoma, un tipo de tumor benigno que se desarrolla en la hipófisis y que provoca una producción excesiva de prolactina. A este padecimiento se sumó el hipotiroidismo, condición que afecta el funcionamiento de la glándula tiroides y que puede generar cansancio extremo, alteraciones emocionales y cambios metabólicos.

Según relató, la combinación de ambas condiciones provocó un desequilibrio generalizado en su cuerpo. La actriz detalló que llegó a experimentar alucinaciones, ataques de ansiedad y episodios de depresión, situaciones que en su momento no lograba comprender del todo. Estos síntomas también influyeron en su estabilidad emocional y mental.

Navidad vinculó directamente estos padecimientos con el estrés prolongado que vivió durante años. Reveló que fue diagnosticada en tres ocasiones con estrés postraumático, razón por la cual buscó atención especializada con un neuropsiquiatra. En sus palabras, tanto el prolactinoma como los problemas tiroideos fueron consecuencia directa de los altos niveles de estrés y de experiencias difíciles acumuladas a lo largo de su vida.

“Sí me llevó por momentos a tener alucinaciones, ataques de ansiedad, depresión, angustia y de todo a momentos extremos que no comprendía porque los estaba viviendo” Paty Navidad

¿Qué dijo Paty Navidad sobre el estrés y su proceso de recuperación?

Durante su testimonio, Paty Navidad habló sobre la relación entre el estrés y las enfermedades que enfrentó. Explicó que los traumas personales y profesionales terminaron manifestándose físicamente, afectando su sistema hormonal y su salud mental. Por ello, destacó la importancia de atender no solo los síntomas físicos, sino también las causas emocionales y psicológicas.

La actriz señaló que, además del tratamiento médico, este proceso la llevó a buscar apoyo en la espiritualidad como una forma de comprensión y acompañamiento personal. Indicó que este enfoque le permitió encontrar sentido a lo que estaba viviendo y afrontar la situación desde una perspectiva distinta.

Paty Navidad aseguró que, tras someterse a los estudios necesarios y recibir atención médica adecuada, su salud se encuentra estable. También mencionó que hoy se siente en una etapa diferente, con mayor claridad sobre su cuerpo y sobre la importancia de atender de manera integral la salud física y mental.

En sus propias palabras, compartió que haber atravesado este episodio la llevó a un proceso de crecimiento personal y madurez. La actriz reiteró que actualmente se encuentra tranquila, enfocada en su bienestar y agradecida por haber identificado a tiempo las causas de sus padecimientos.

“Ya he compartido que soy una persona diagnosticada tres veces con estrés postraumático o sea yo estaba yendo con el neuropsiquiatra para atender todo lo que estaba sucediendo en mí por traumas, por estrés, por vivir momentos muy complicados muy difíciles en mi vida, pero soy una persona muy resiliente y he comprobado que lo que no mata fortalece y todo lo he usado para mi bien para mi crecimiento, para mi madurez, para ser mejor persona y ahí es donde me fui a lo espiritual, comprendí que en verdad todo lo que no sucede no es por algo es para algo” Paty Navidad

