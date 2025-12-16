Sabine Moussier y Paty Navidad se vieron en un casting, pero se hicieron el feo ¡Todo por compartir cibernovio!

A pesar de que las 2 actrices han comentado que han dejado atrás el pasado, cuando Paty Navidad y Sabine Moussier compartieron el mismo galán cibernético, al parecer no es tan cierto y siguen molestas la una con la otra.

Hace unos días, se encontraron en un casting dentro de las instalaciones de Televisa. Ambas fueron a hacer pruebas para el mismo personaje de la novela que prepara José Alberto ‘el Güero’ Castro, y pasó lo que nunca se imaginaron: estar en el mismo lugar.

Paty Navidad y Sabine Moissier / Archivo TVNotas y Redes sociales

¿Por qué Paty Navidad y Sabine Moussier se ignoraron en un casting?

Una persona que estuvo presente en el casting nos cuenta todo: “La primera que llegó fue Paty Navidad. Acá, entre nos, a ella la está buscando el productor y, si se queda, será su gran regreso a las novelas. Llegó como a mediodía. Dio una entrevista a Televisa Espectáculos y se fue directo al foro para prepararse y checar cosas. Le dimos su camerino y quedamos en que nosotros le avisábamos cuándo pasaba”.

“A los pocos minutos llegó Sabine. Ella fue la primera que se dio cuenta de que estaba Paty en el mismo foro. Le pidió a producción que, porfa, no las pusieran juntas o hicieran escenas. Le explicaron que no tenían que interactuar, porque iban para hacer el mismo personaje y que las pruebas serían con otros actores. Ella fue la que pidió que la pusieran en un camerino alejado, para evitar confrontaciones”, reveló nuestra fuente.

Paty Navidad y Sabine Moissier / Archivo TVNotas y Redes sociales

¿Qué pasó entre Paty Navidad y Sabine Moussier?

Recordemos que la discrepancia entre las actrices inició cuando, en 2016, se dio a conocer que Sabine Moussier tenía un “amorío” con una persona que solo conocía por internet, con quien hacía videollamadas, y que incluso a esa persona, que se hacía llamar ‘Leonardo Demian’, los hijos de Sabine le decían ‘papá’. El escándalo creció cuando se descubrió que este mismo sujeto también enamoró a Paty y sostenía un romance con ella.

De hecho, hace 1 año, la propia Paty declaró ante varios medios, y también dentro de un reality show, que quien mintió sobre la relación fue Sabine, y que ella sí tuvo una relación con Demian, que lo conocía en persona y que él reconoció el error de hablar con ella, pero que nunca tuvo algo más.

Ahora, ninguna de las 2 quiso verle la cara a la otra: “Sabine se refugió en su camerino y no volvió a salir hasta que la llamaron. Después, no sé quién le fue a decir a Paty que Sabine andaba por ahí y ella fue la que pidió que ya le hicieran el casting para poderse ir, pues no quería toparse con ella. La verdad, sí fue un momento incómodo para todos y el chisme corrió como pólvora, porque a los pocos minutos había un buen de gente esperando reacciones”.

Hace algunos años, TVNotas te contó todo lo que había pasado entre Sabine Moussier y Paty Navidad / Archivo TVNotas y Redes sociales

¿Quién se quedará con el papel para el que hicieron casting Paty Navidad y Sabine Moussier?

“De hecho, cuando terminó el casting, Paty Navidad agarró sus cosas y se fue de inmediato. Ya no quiso hacer más videos que ya se habían acordado, ni atender a la demás prensa que estaba afuera. Ya cuando ella se fue, como a los 20 minutos salió Sabine a dar declaraciones, pero antes de dar la entrevista pidió que no se le preguntara del tema. Como media hora después, le tocó entrar al casting”, reveló.

Por último, nos cuentan que no todo está decidido, que lo más probable es que sea Paty quien se quede con el personaje: “Eso se decidirá hasta principios del otro año. Las 2 hicieron muy buen trabajo, pero si se queda Paty será su regreso triunfal a las novelas, después de más de 7 años”

