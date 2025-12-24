Sabine Moussier: Ladrón admite en pódcast que asaltó a la actriz ¿se arrepiente?

El nombre de Sabine Moussier volvió a colocarse en el centro de la conversación pública, pero esta vez no por un proyecto en televisión o teatro o los falsos rumores de eutanasia, sino por un episodio oscuro de su pasado que nadie imaginó volver a escuchar… y menos de boca de uno de los responsables. A casi tres décadas del violento asalto que sufrió la actriz en calles de Polanco, uno de los ladrones rompió el silencio y confesó su participación en un pódcast, desatando impacto, morbo y muchas preguntas.

¿Cómo fue el asalto a Sabine Moussier en 1998?

La historia del asalto ya la había contado Sabine Moussier en televisión: ocurrió en 1998, cuando se preparaba para protagonizar un montaje de Blanca nieves. Ese día, relató, llevaba un pants amarillo pollo y estaba en Polanco, en la esquina de Gutenberg y Leibnitz. “Claro que me acuerdo hasta del color del pants que era amarillo pollo, me iba a ir a broncear, estaba en Polanco, en la esquina de Gutenberg y Leibinitz”, le dijo a Aurora Valle en una entrevista para TLnovelas

En esa misma narración, Sabine detalló que los asaltantes hicieron dos disparos: uno impactó en su hombro derecho y el otro pasó muy cerca de sus piernas. Este episodio, además del robo del reloj, dejó a la actriz marcada por la violencia con la que actuó la banda.

El miedo, el shock y la sensación de haber estado a segundos de morir marcaron su vida. A pesar de ello, la actriz continuó con su carrera y, con el tiempo, decidió hablar del tema como una forma de sanar y generar conciencia sobre la violencia.

¿Cómo confesó el ladrón el robo del reloj Cartier y los tiros contra Sabine Moussier?

En el pódcast de Osiel R Power, el entrevistado, un exreo, soltó la bomba:

“Le robamos a Sabine Moussier, le robamos su Cartier”. Sabine Moussier

Dijo también que, cuando Sabine se resistió al robo, otro de los asaltantes disparó contra el auto de la actriz. “Fue muy sonado ese asalto”, remató el testimonio. La versión coincide con lo que Sabine había descrito años atrás sobre los balazos y el ataque.

El exreo aseguró que a él y a sus compinches los detuvieron meses después, uno por uno, y que estando preso por otro delito se descubrió su participación en el caso Sabine. Además, soltó otro dato: “Uno de mis valedores todavía está en el (reclusorio) Norte”. El hombre dice que hoy está libre tras cumplir su sentencia.

Hasta el momento, Sabine Moussier no ha emitido declaraciones oficiales al respecto.

