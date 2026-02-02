Famoso actor vive momentos de terror; se resistió a un asalto y termina apuñalado en plena calle: VIDEO

Un reconocido actor fue apuñalado luego de resistirse a un asalto, de acuerdo con los primeros reportes sobre el hecho. El incidente generó atención en el ámbito del espectáculo, mientras se dio a conocer que la agresión ocurrió en un contexto de inseguridad y que el caso quedó en manos de las autoridades correspondientes.

¿Qué pasó con el actor que fue apuñalado en un intento de asalto?

El actor Osvaldo Silva y su esposa la actriz Cecilia Cucurella fueron asaltados tras salir de unos premios cuando se detuvieron a cargar gasolina, momento en el que un grupo de cinco personas con armas blancas se acercó con la intención de robarles el automóvil durante la madrugada de hoy lunes 2 de febrero. De acuerdo con lo relatado, el crimen se cometió en una gasolinera ubicada en el sector de Bellavista, pasado Purísima, en Chile, donde la situación se desarrolló en poco tiempo.

Durante el asalto, Osvaldo Silva fue apuñalado mientras los agresores los amenazaban para que descendieran del vehículo. El actor narró cómo los asaltantes portaban cuchillas y cómo su esposa también fue intimidada durante el hecho, lo que derivó en un episodio de violencia que requirió atención inmediata tras lo ocurrido.

En entrevista con Bío Bío Chile, Osvaldo Silva relató lo sucedido: “Terrible, terrible pensar que uno pasa a echar gasolina a una bomba que está iluminada, en Bellavista, pasado Purísima. Que te asalten de un minuto para otro cinco, y perdón la palabra, cinco pendej*s, cinco cabros chicos (jóvenes), con cuchillas, y diciéndole a Cecilia ‘Bájate o te mato’. Entonces, todo lo que eso ocasiona, bastante terrible.

Osvaldo Silva y Cecilia Cucurella fueron asaltados en una gasolinera. / Foto: Redes sociales

¿Cuál es el estado de salud del actor Osvaldo Silva?

Tras el asalto que sufrió junto a su esposa, Cecilia Cucurella, el actor Osvaldo Silva presentó heridas en las extremidades superiores e inferiores. De acuerdo con la información compartida posteriormente, las lesiones no fueron de gravedad y se mantuvo estable tras recibir atención luego de lo ocurrido.

Para Radiograma Matinal, el propio actor explicó que la situación pudo tener un desenlace distinto debido a la reacción que tuvo en el momento del ataque. “Pudo haber sido peor. Desgraciadamente, a mí me sube la adrenalina, y si no es porque Cecilia me dice ‘Osvaldo, ya, déjalo’, yo a lo mejor todavía lo estoy persiguiendo a los hueones, o habría terminado, como dice ella, en otras condiciones”, relató al hablar de lo sucedido durante el asalto.

Silva también detalló cómo se desarrolló el momento en que fue agredido y la forma en que los asaltantes actuaron. “Inmediatamente se subió uno en el asiento del copiloto, y dos se metieron por la ventana del piloto en la que estaba yo. Eran tres contra uno que estaba sentado. Pero fue fácil, pero no fue tan fácil. O sea, yo creo que si no es porque ella me grita, yo a lo mejor todavía le estoy pegando a más de alguno, desgraciadamente”. Además del automóvil, los agresores se llevaron un teléfono celular, documentos y tarjetas bancarias.

Imágenes captadas del asalto que sufrieron Osvaldo Silva y Cecilia Cucurella. / Foto: Redes sociales

¿Quién es el actor Osvaldo Silva?

Osvaldo Silva, cuyo nombre completo es Luis Osvaldo Silva Kewitz, nació el 11 de julio de 1949 en Santiago de Chile. Es actor, director y productor de teatro, con ascendencia alemana. Su acercamiento al mundo artístico comenzó desde la infancia, cuando a los 12 años debutó en televisión en el programa de música infantil El reino de la música, dirigido por Miguel Littin y realizado en los estudios de Chilefilms.

Su trayectoria teatral inició a los 17 años, en 1966, cuando participó en la obra La dama del canasto, de Isidora Aguirre, bajo la dirección de Eugenio Guzmán y con la compañía de Silvia Piñeiro. En paralelo, comenzó a obtener pequeños papeles en producciones de Canal 13, como Juani en sociedad (1967), El socio (1968) y El rosario de plata (1969). Entre 1966 y 1967, también protagonizó diversas fotonovelas de romance y suspenso, lo que amplió su presencia entre el público adolescente de la época.

A comienzos de la década de 1970, Silva se integró a la compañía de teatro Córdova y Leguía y continuó participando en teleteatros y programas de televisión tanto en la Corporación de Televisión de la Pontificia Universidad Católica de Chile como en Canal 9 de la Universidad de Chile. En 1976 asumió como productor de la compañía Le Signe y, posteriormente, como actor y productor general del Teatro Itinerante entre 1977 y 1987.

Durante los años ochenta participó en diversas telenovelas de Televisión Nacional de Chile, entre ellas Bellas y audaces, Las dos caras del amor y A la sombra del ángel. En 1987 creó junto a su esposa, la actriz Cecilia Cucurella, la compañía Silva & Cucurella. Tras retirarse de la televisión en 1991, residió durante ocho años en Estados Unidos, donde continuó trabajando en teatro, para luego regresar a Chile en 1998 y retomar su actividad artística.

