¿Jackie Chan al borde de la muerte? El actor ya preparó su despedida con canción póstuma: ¿Qué dice?

En los últimos días, el nombre de Jackie Chan ha vuelto a ocupar titulares, no por una película o una escena de riesgo imposible, sino por una revelación personal. El querido actor de 71 años, ícono del cine de acción y artes marciales, habría grabado una canción de despedida dedicada a su público, un gesto que ha despertado emociones encontradas entre sus seguidores alrededor del mundo.

Jackie Chan prepara canción póstuma / Redes sociales

¿Por qué el actor Jackie Chan grabó un vídeo de despedida?

La noticia comenzó a circular tras el preestreno de su más reciente película, “Familia inesperada”, celebrado en Pekín hace unas semanas. Ahí, Jackie Chan habló abiertamente sobre cómo la muerte de amigos y colegas cercanos en los últimos años lo ha llevado a pensar en su propia mortalidad.

Según lo que se ha dado a conocer, Chan no enfrenta problemas de salud y se mantiene activo tanto física como profesionalmente. Sin embargo, esta introspección lo motivó a crear una pieza musical que funcionara como un agradecimiento final para quienes lo han acompañado durante décadas.

La canción, descrita por él mismo como “su último adiós y agradecimiento”, sería una obra pensada para escucharse solo después de su fallecimiento, siguiendo indicaciones muy precisas que ha dejado a su equipo de confianza.

Te puede interesar: ¡Filtran el detrás de cámara de “Karate Kid” nunca antes visto!

Jackie Chan, actor que tiene lista su despedida / Redes sociales

¿Qué dice la letra de la canción de Jackie Chan, que usará el actor como despedida?

A pocos días de haber sido finalizada, la canción permanece bajo absoluto secreto. Ni la letra ni la melodía han sido reveladas, y no existe adelanto alguno que permita imaginar su tono o estilo. Todo indica que Jackie Chan desea que esta obra conserve un carácter íntimo y póstumo, como una conversación final con su público.

Jackie Chan no se ha retirado de la actuación. De hecho, en 2025 participó en dos producciones importantes: “Karate Kid: Legends” y “El borde de la sombra”. Para este año, su agenda sigue llena con estrenos muy esperados como:



“Familia inesperada”,

“Plan panda 2”,

“Rush hour 4” y

“New police story 2”.

Lee: Los Auténticos Decadentes lanzarán colaboración póstuma con Diego Verdaguer

Jackie Chan / Redes sociales

¿Cuál es el estado de salud de Jackie Chan?

Jackie Chan ha sido claro en múltiples ocasiones: planea seguir trabajando en el cine mientras su salud se lo permita y siempre que pueda realizar sus propias escenas de riesgo, una marca personal que nunca ha querido abandonar.

Al momento, Jackie Chan no ha reportado padecimientos médicos ni existe información pública que indique que sufra alguna enfermedad grave.

Esta idea ha generado mayor tranquilidad en sus fans, pues aunque el actor piensa en una despedida, es un escenario que puede estar alejado al presente y se podrá disfrutar más de su trabajo en la pantalla grande.

Tal vez te interese: Valeria Márquez reaparece en video póstumo: así fue su última participación en el regional mexicano