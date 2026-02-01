Gabriel Garzón, voz de ‘Topo Gigio’: Así fue como Jorge Falcón lo ayudó tras haber pedido la pierna

Hace algunos días, se confirmó la muerte de Gabriel Garzón Lozano, actor de doblaje famoso por haberle dado voz a ‘Topo Gigio’, a los 57 años. En redes sociales, los internautas lamentaron la noticia, resaltando que el icónico personaje formó parte de la infancia de muchos.

Uno de los primeros en dar la trágica noticia fue Jorge Falcón. A través de redes sociales, le dedicó un emotivo mensaje de despedida. Y es que el comediante fue un gran amigo de Garzón e incluso lo ayudó tras el accidente que derivó en la pérdida de su pierna. Te contamos a detalle la historia.

¿Quién era Gabriel Garzón Lozano, voz de ‘Topo Gigio’, y cómo perdió la pierna?

Gabriel Gazón Lozano fue un reconocido actor de doblaje, titiritero, productor y comediante mexicano. Nació el 12 de abril de 1968. Tenía 57 años al momento de su muerte.

Si bien es principalmente conocido por ser la voz del personaje ‘Topo Gigio’, también se le vio en programas reconocidos como:

El Espacio del Tío Gamboín

Una sonrisa con Cepillín

La casa de la risa

Odisea Burbujas

El club de Gaby

En 2016, sufrió un accidente en Estados Unidos. En aquel entonces, se encontraba trabajando en el programa de ‘Lagrimita y Costel’, cuando una máquina xerográfica cayó en una de sus piernas. Si bien fue hospitalizado de emergencia y se sometió a 11 cirugías, no se pudo hacer nada por su extremidad y terminaron amputándosela.

“Tuve un accidente. Me despedazó la pierna. Fueron 11 operaciones hasta que no se pudo hacer nada. El doctor me dijo: ‘¿cómo quiere que le corte la pierna?’ (le dije) ‘Pues a la mohicana, córteme las puntitas, o sea, no voy a diario a cortarme la pierna’”, expresó en su momento.

En aquel entonces, varios colegas del medio artístico se solidarizaron con él y lo apoyaron para que se recuperara económicamente y pudiera asistir a sus terapias.

Así fue como Jorge Falcón ayudó a Gabriel Garzón tras perder la pierna

Hace algunos años, Gabriel Garzón habló del gran apoyo que obtuvo de Jorge Falcón tras haber perdido la pierna. Y es que el comediante se ofreció a pagar su prótesis para que volviera a caminar: “(Él me dijo) Pregunta y yo te lo arreglo”, relató.

“Así fue que él me cumplió el sueño de tener una pierna, que es mi pata de la suerte. A los 55 tienes que aprender a caminar, ya gateé, en eso sí me fue bien. Dentro de lo triste… ya no puedo bailar ballet” Gabriel Garzón

Aunque en un principio le costó adaptarse, poco a poco lo logró y, durante los últimos años de su vida, pudo caminar de nuevo con relativa normalidad

Cuando Garzón murió, Falcón no dudó en recordarlo con cariño y asegurar que siempre lo tendrá en su corazón por el gran amigo que fue: “Hoy perdí otro amigo y un gran artista. Dios te tenga en buen lugar y te cobije con su luz perpetua, descansa en paz, querido amigo”, expresó.

¿De qué murió Gabriel Garzón, voz de ‘Topo Gigio’?

El pasado 25 de enero, se dio a conocer la muerte de Gabriel Garzón, voz de ‘Topo Gigio’. En aquel entonces, no se mencionaron las causas. En tanto que fans y colegas expresaron sus condolencias.

Se sabe que, semanas antes del siniestro, amigos de Gabriel solicitaron donadores de sangre en su nombre. La celebridad estaba hospitalizada en el Hospital Juárez de la Ciudad de México. Según reportes, estuvo lidiando con complicaciones de salud tras la amputación de su pierna.

