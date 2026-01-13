¡Jo Jo Jorge Falcón exhibido! Pese tener más de 40 años de casado, tiene una colección de mujeres e hijos

Tiene una trayectoria artística en el mundo del humor de más de 50 años y más de 40 de casado, pero ‘Jo Jo’ Jorge Falcón, según nos revela una persona que trabajó un tiempo para él, acumula una colección de romances con la que ha procreado al menos 8 hijos.

Primera esposa de Jorge Falcón / Liliana Carpio, Archivo TVNotas y redes sociales

¿Quiénes son las supuestas amantes de Jorge Falcón?

“Jorge Falcón siempre ha tenido una vida de excesos: Es adicto al sexo, y en especial le gustan las mujeres 20 o 30 años más jóvenes. Ha sido un poco irresponsable. Siendo chavo, apenas con 18, 19 años, embarazó a una chiquilla, bailarina de Bellas Artes. Cuando ella le dio la noticia... él no se quiso hacer cargo”.

Nuestra fuente nos relata que la joven nunca más buscó al también showman, y él, menos. Hasta la fecha, desconoce si su hijo vive, cómo se llama o a qué se dedica. “Hace unos años se supo en un canal de YouTube que es papá de unas pequeñas gemelas. Él lo negó y lo seguirá haciendo, pero es verdad”.

La madre de estas pequeñas, dice nuestra fuente, es su actual mánager, Gabriela Mora.

“Gabriela, la mamá de las gemelas, es mucho más joven que él, fácil, 30 años. Ella le lleva su agenda de trabajo y la de otros artistas. No sé si las reconoció o no, pero de que son sus hijas, lo son. Aunque tiene un matrimonio con Sonia Sotomayor, todo este tiempo ha tenido relaciones íntimas con muchas mujeres. Parte de su encanto es que, además de simpático, es muy espléndido. Las complace con regalos costosos, ¡pero muy costosos! Tiene una especial atracción hacia las bailarinas. Una de ellas se llama Janet (Méndez). Ya está mayorcita. Tuvieron intimidad cerca de 20 años. En compensación, le regaló un edificio hasta con accesorias”. Fuente a TVNotas

Al comediante también le gustan las extranjeras: “Se enamoró de una muchachita, la cantante rusa Liya Bespalova. A ella y a su mamá les pagaba con mucha frecuencia los viajes a su país, de ida y vuelta. Al final, como ella no la hizo en México, se regresó a su tierra”.

Supuestas amantes de Jorge Falcón / Liliana Carpio, Archivo TVNotas y redes sociales



¿Quién es la esposa de Jorge Falcón?

Nuestro informante asegura que fue testigo de primera mano de los romances de Falcón con la cantante Tere de la Torre, así como con una joven bailarina.

“Otra de sus amiguitas es la cantante Tere de la Torre. Con ella fue muy romántico. Se la pasaba organizando bohemias y regalándole flores. Actualmente, y desde hace tiempo, anda con una bailarina a la que le pagó la carrera de Psicología. Se llama Tanya. No estoy seguro, pero dicen que le regaló un departamento y un auto. Está tan obsesionado con ella, que la lleva muy seguido a la casa de campo de la familia que tiene en Lomas de Cocoyoc”, indicó.

Además de sus amigas cariñosas, sostiene nuestra fuente, a ‘Jo jo’ Jorge Falcón también le fascina contratar escorts. En 2012, se dio a conocer que Falcón tenía una hija fuera de matrimonio, que convivía con ella y la mantenía, pero no le dio su apellido. Su mamá y el comediante fueron infieles a sus respectivas parejas, pero a diferencia de ella, él mantuvo a salvo su matrimonio, del cual resultaron 3 hijos. Antes, nos detalla nuestra fuente, tuvo una hija con su primera esposa, Ana María.

