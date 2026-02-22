María Félix y su hijo comieron carne ¿de bebé?; así fue como describieron el sabor: “A mí sí me gustó”

Sin duda alguna, María Félix se convirtió en una de las figuras más emblemáticas del Cine de Oro mexicano. Se ganó el corazón del público nacional e internacional no solo por su trabajo en la pantalla grande, sino también por su personalidad tan directa y belleza.

No obstante, a lo largo de su vida hizo confesiones muy polémicas. Una de las más escandalosas fue la vez en que admitió que ella y su hijo cometieron canibalismo, es decir, consumieron carne humana. Sin ningún tipo de vergüenza o asco, describió su sabor y dio su contundente opinión. Así fue el momento.

María Félix y su hijo / Redes sociales

¿Cómo fue que María Félix confesó haber consumido carne humana?

Durante una entrevista, María Félix narró que, durante las grabaciones de la cinta ‘La corona negra’ en Marruecos, tanto ella como su hijo Quique recibieron una invitación para comer carne. Según la actriz, desconocía el origen de la comida.

“Yo comí carne humana una vez, pero de verdad. Quique y yo comimos carne humana, en un lugar en Marruecos, en una ciudad que se llama Shawen. Estábamos filmando ‘La corona negra’ y nos invitó uno de esos moros notables. A este tipo le gustaba comer carne humana, pero yo no lo sabía y nos dio a comer.” María Félix

Si bien después le confesaron que era carne humana, la celebridad dijo no haber sentido asco. Incluso admitió que le había gustado, pues tenía un sabor muy “dulce”.

“A mí me gustó. Era una cosa como dulzona, una carne extraña. Pregunté y así me dijeron: ‘Carne humana, antropófaga’, pero no (lo comí) voluntariamente”, indicó.

En los últimos años, la anécdota ha vuelto a tomar relevancia y muchos internautas se han preguntado si la actriz optó por consumir este tipo de carne tras su experiencia. Los más conspiranoicos hasta la han señalado de haber pertenecido a una “secta”

En aquel entonces, no dio más detalles del tema. Sin embargo, tiempo después su propio hijo confesaría que, aparentemente, la carne era de un bebé humano.

Así fue como el hijo de María Félix confesó haber consumido carne de bebé humano

En entrevista para el extinto programa de ‘Cristina’, Quique, hijo de María Félix, volvió a recordar cuando tanto él como su mamá comieron carne humana. No obstante, en esta ocasión detalló que el “producto” era proveniente de un bebé.

“Nadie nunca habló de la cena hasta que ya íbamos de regreso en el avión hacia Madrid que alguien preguntó: ‘¿Qué nos dieron?’ (Respondieron) ‘Carne de niño’”, contó

Cuando la presentadora le cuestionó sobre el sabor, el hombre mencionó que sabía “distinta, rara, ácida, pero no mala”, resaltando que atribuyó la sensación “extraña” a los condimentos.

También explicó que, aparentemente, en ciertos pueblos árabes, se tiene la costumbre de que “si una mujer se porta mal”, se le quita a su bebé y el “gran jefe” lo usa como platillo para sus invitados.

“Es la leyenda de que, cuando las mujeres se portan mal, o sea, bíblicamente… el islam es un poco rudo, distinto, diferente con sus mujeres. Se les permite que tengan a sus niños y se los quitan. Después, el gran jefe, eso lo usa como gran banquete para sus invitados. Qué horror, pero así es”, platicó.

¿Quién fue María Félix, la actriz que comió carne de bebé?

María de los Ángeles Félix Güereña, mejor conocida simplemente como María Félix, fue una actriz del Cine de Oro mexicano. Murió a los 88 años, en 2002. Fue bautizada como ‘La Doña’ por su carácter fuerte.

Su debut actoral fue en 1942, con la película ‘El peñón de las ánimas’. A partir de allí, estuvo en más producciones reconocidas, trabajando al lado de grandes estrellas como Jorge Negrete y Pedro Infante. Estos son algunos de sus proyectos más importantes:

“Doña Bárbara”

“Enamorada”

“La diosa arrodillada”

“Tizoc”

“La generala”

“Cristina”

En cuanto a su vida personal, se casó en cinco ocasiones: una vez con Agustín Lara y otra con Jorge Negrete. Solo tuvo un hijo: Enrique Álvarez Félix, quien ha mantenido un perfil bajo desde la muerte de su mamá.

