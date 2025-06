¿María Félix rechazó a su único hijo por ser gay? Revelan la verdad sobre su relación

María Félix es sinónimo de fortaleza, glamour y carácter indomable. Sin embargo, detrás de la leyenda de “la Doña” también existe una faceta poco conocida: la de madre. De su matrimonio con Enrique Álvarez Alatorre nació su único hijo, Enrique Álvarez Félix, un actor que conquistó la televisión y el teatro, pero cuya vida personal fue siempre motivo de rumores. Tras su fallecimiento en 1996 por un infarto, muchos se preguntaron si María Félix había aceptado la orientación sexual de su hijo o si existió algún distanciamiento entre ambos.

La realidad es que la relación entre madre e hijo fue más compleja y profunda de lo que las habladurías dejaron ver. Y un encuentro inesperado con un periodista terminó por confirmar lo que muchos deseaban saber: María Félix sí sabía que Enrique era homosexual y jamás lo rechazó por ello.

¿Cómo descubrió el periodista que María Félix estaba al tanto de la orientación de su hijo?

Edmundo Cázares, un periodista que durante décadas ha retratado a grandes figuras del espectáculo, fue quien consiguió esa respuesta que despejó los rumores. Durante la promoción de su libro “A lo mero Macho: entrevisto, luego existo”, el comunicador relató en el programa de Janet Arceo cómo se topó con María Félix en un lugar inesperado: un teatro al sur de la Ciudad de México donde Enrique actuaba.

Cázares narró que, tras ver entre las butacas a la mismísima “Doña”, decidió acercarse y hacerle una pregunta arriesgada: "¿Le hubiera gustado tener un nieto para que perdure el ilustre apellido Félix que usted ha puesto muy en alto en todo el mundo?”

La pregunta tomó por sorpresa a la actriz María Félix, quien no dudó en contestar con ese estilo directo que tanto la caracterizaba y hoy en día todos la recuerdan:“¿Por qué no me preguntas las mismas pendejadas que tus compañeros cuando me abordan?”, respondió entre seria y molesta.

Pero fue en ese momento que María dejó claro su sentir sobre el tema de Enrique:“¿Que no sabe que yo siempre respeté la preferencia sexual de mi hijo?”, dijo sin titubeos, demostrando que estaba al tanto de la orientación de Enrique y que no había espacio para el rechazo en su relación.

¿María Félix no quería hablar de su hijo?

Tras aquel encuentro en el teatro, Edmundo Cázares relató que la actriz le proporcionó su teléfono y le pidió que la llamara al día siguiente para continuar con la entrevista. Sin embargo, el tiempo pasó, Enrique falleció, y el periodista prefirió esperar un tiempo prudente antes de buscar nuevamente a la Doña.

Cuando finalmente la contactó, María lo recibió en su casa, pero puso una condición firme: “Le recuerdo que decidí recibirle por su insistencia y porque me demostró ser atrevido, pero con la única restricción que no toque absolutamente nada sobre mi hijo”, dijo la estrella.

¿Cómo fue la relación entre María Félix y Enrique Álvarez Félix?

La relación entre María Félix y su hijo Enrique Álvarez Félix fue compleja, marcada por momentos de distancia y reconciliación. Durante su infancia, Enrique fue enviado a estudiar a Canadá, lo que generó cierto resentimiento hacia su madre, ya que él sentía que lo había dejado solo en una etapa importante de su vida. Sin embargo, con el paso del tiempo, esa relación evolucionó.

Ya en su adultez, Enrique y María se volvieron muy cercanos. Aunque ambos tenían personalidades fuertes, Enrique reconocía que, a pesar de las discusiones, había un profundo respeto entre ellos. “Yo sin ella no puedo vivir”, dijo alguna vez, dejando claro el lazo emocional que los unía.

Cuando Enrique decidió dejar su carrera diplomática para dedicarse a la actuación, María, aunque inicialmente no estaba convencida, terminó apoyándolo completamente. Estuvo presente en su carrera artística y lo respaldó hasta el final. Tras su muerte en 1996, María Félix quedó devastada. A pesar de estar en París cuando ocurrió, regresó de inmediato a México para despedirse de su hijo, a quien siempre consideró una de las personas más importantes de su vida.

En el ámbito público, Enrique evitó hablar de su vida privada, y María hizo lo mismo. Pero las palabras que compartió con Edmundo Cázares dejaron claro que nunca existió rechazo alguno por parte de la diva del cine.

¿Quién fue Enrique Álvarez Félix, hijo de María Félix?

Enrique Álvarez Félix fue un destacado actor mexicano, hijo único de la legendaria María Félix y del empresario Enrique Álvarez Alatorre. Nació el 5 de abril de 1934 en Guadalajara, Jalisco, y aunque inicialmente se formó como diplomático, estudió Ciencias Políticas en la UNAM y en el extranjero, a los 30 años decidió seguir su verdadera pasión: la actuación. Su debut en el cine fue con Simón del desierto (1964), pero alcanzó notoriedad con Los Caifanes (1966), una película que lo consolidó como un actor versátil y carismático.

A lo largo de su carrera, Enrique participó en más de 50 producciones, destacando especialmente en telenovelas de Televisa. Fue protagonista de éxitos como:



Rina, junto a Ofelia Medina

Colorina, junto a Lucía Méndez

De pura sangre (1985)

La sonrisa del diablo (1992).

Su última aparición fue en Marisol (1996), poco antes de su fallecimiento. En teatro también dejó huella, y aunque su vida personal fue muy reservada, su profesionalismo y talento lo hicieron muy querido en el medio artístico.

Falleció el 24 de mayo de 1996 a los 62 años, víctima de un infarto. Sus restos descansan junto a los de su madre en el Panteón Francés de San Joaquín, en la Ciudad de México. A pesar del paso del tiempo, Enrique Álvarez Félix sigue siendo recordado como un actor elegante, disciplinado y con una presencia inolvidable en la pantalla.