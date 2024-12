Silvia Pinal reveló cómo fue su relación con María Félix ¿realmente hubo enemistad?

Silvia Pinal, reconocida como una de las grandes ‘Divas del cine mexicano’, no solo marcó una era en la industria cinematográfica nacional, sino que también llegó a relacionarse con destacadas figuras del ámbito artístico, tanto nacionales como internacionales. Entre ellas, María Félix, otra icónica estrella del cine, con quien compartió momentos memorables aunque su relación no fue particularmente cercana. Así lo confesó la también conductora de Mujer, casos de la vida real durante una conversación con Adela Micha.

En esta charla, Pinal recordó los encuentros y vivencias junto a la legendaria ‘Doña’, a quien siempre admiró profundamente. A pesar de que ambas compartían el mismo estatus de íconos y tenían trayectorias sobresalientes, su vínculo estuvo marcado más por el respeto mutuo que por una verdadera amistad. Sin embargo, estos momentos fueron suficientes para dejar una huella en la memoria de Silvia, quien habló de ellos con gran cariño y nostalgia.¿Se llevaban bien? ¡Te contamos!

¿Cómo se llevaban Silvia Pinal y María Félix?

Durante una conversación con Adela Micha en su programa de YouTube, Silvia Pinal compartió detalles sobre su relación con María Félix, revelando que no era particularmente cercana, aunque sí tuvo momentos memorables. “Tuve una pequeñísima relación con ella porque era muy amiga de mi consuegra, la cual adoro, Estela Moctezuma, que sentía debilidad por María”, explicó la actriz al recordar cómo sus caminos llegaron a cruzarse.

Pinal narró un primer encuentro que no resultó como esperaba. “Me encontré un día en el restaurante de Estela a María, pero era muy cortante, conmigo también”, comentó, dejando entrever que la actitud distante de la ‘Doña’ marcó aquella ocasión. Sin embargo, la relación tuvo un giro inesperado en un momento posterior, cuando ambas coincidieron en un entorno más personal y relajado.

“Un día fui al apartamento de Enrique, hijo de la ‘Doña’, que era compañero mío en una película. Entonces él estaba fascinado de que estuviera en su apartamento y su mamá ahí", relató Pinal. En esa ocasión, María Félix se mostró mucho más cálida. “La mamá se puso a platicar conmigo y éramos como dos cuatas del año de la nalgada, y no era cierto. Pero se portó estupenda”, concluyó. Este encuentro dejó una impresión positiva en la memoria de Silvia, destacando un lado amable y accesible de la icónica actriz.

Silvia Pinal sentía admiración por María Félix aunque le hizo pasar un momento amargo

Durante la misma entrevista, Adela Micha preguntó a Silvia Pinal si sentía admiración por María Félix. Ante esta interrogante, Pinal respondió con sinceridad: “Mucha admiración. Primero porque era una mujer bellísima y tenía una personalidad, una manera de ser, era una mujer fuerte”.

Silvia Pinal destacó que, aunque su relación con ‘la Doña’ no fue cercana, siempre le guardó un gran respeto y cariño. “No tuve gran amistad, pero sí la adoré", resumió Pinal.

Sin embargo, un episodio muy amargo marcó su relación cuando ‘la Doña’ aceptó ser madrina de su nieta, Frida Sofía. María Félix pidió que en la ceremonia estuvieran únicamente los padres, lo que dejó fuera a Silvia Pinal, generando un sentimiento de exclusión para la actriz.

“El bautizo de Frida lo hicieron en un cuartito de la casa de Estela, y Enrique por un lado y yo por otro esperando que bautizaran a Frida. Que no quería que estuviera nadie. Yo la veía y se me escurrían las lágrimas”. Silvia Pinal

Finalmente Pinal destacó la belleza de su colega: “Ahí sí que mis respetos, uno se cuadra. No era bella, era súper bella, y en París, no en cualquier changarro”.

Así lo contó Silvia Pinal:

María Félix es la madrina de Frida Sofía

Aunque pareciera que ya se sabe toda la vida de Silvia Pinal y su descendencia, cada vez salen más recuerdos que deja a más de uno sorprendido.

En su biografía Esta soy yo: Silvia Pinal, la reconocida actriz reveló que vivió un distanciamiento con su hija Alejandra Guzmán durante los primeros años de su carrera como cantante. Este periodo estuvo marcado por tensiones familiares, ya que la joven artista buscaba abrirse camino en la música mientras lidiaba con las expectativas que implicaba pertenecer a una familia de gran renombre.

Sin embargo, la relación madre e hija tomó un giro positivo cuando Alejandra conoció y se enamoró de Pablo Moctezuma. Poco tiempo después, la cantante quedó embarazada de Frida Sofía, quien se convirtió en la segunda nieta de Silvia Pinal. Este acontecimiento no solo unió nuevamente a madre e hija, sino que también marcó un nuevo capítulo en la vida de la familia Pinal.

En el libro, Silvia Pinal también reveló un detalle especial: María Félix, amiga cercana de la madre de Pablo Moctezuma, aceptó ser la madrina de bautizo de Frida Sofía. Sin embargo, la decisión de la Doña no estuvo exenta de controversia, ya que puso como condición que solo los padres de la niña estuvieran presentes en la ceremonia, como lo contó con Adela Micha. Una exigencia que dejó fuera a Silvia Pinal y que generó un notable revuelo en la época, especialmente al notarse su ausencia en las fotografías del evento.

Pablo Moctezuma y Alejandra Guzmán con Silvia Pinal / Redes sociales

La condición de María Félix sí habría hecho enojar a ‘la Diva del Cine de Oro’

Esta petición generó un gran enojo en Pinal, quien se sintió excluida de un momento tan importante para su familia.

“Yo no era invitada, yo era la abuela. Me enojé muchísimo”, confesó la actriz en su biografía. A pesar de su molestia, Pinal no tuvo más opción que presenciar el bautizo desde la distancia. “Lo único que pude hacer fue ver la ceremonia de lejos”, relató, recordando la amarga experiencia que quedó grabada en su memoria y luego en su biografía.