Luis Miguel presume su beso con María Félix y usuarios lo opacan suplicando más fechas para su concierto

Usuarios no perdieron la oportunidad de pedirle más fechas a Luis Miguel.

Luis Miguel es uno de los nombres más sonados actualmente, pues el cantante ha generado furor por la venta de boletos para su Tour 2023.

Sin embargo, ‘El Sol de México’ sorprendió en redes sociales al postear un recuerdo totalmente inesperado, pues nadie se hubiera imaginado que el cantante vivió tal experiencia.

Y es que el intérprete de La Media Vuelta publicó un video recordando el beso que protagonizó con María Félix en pleno concierto.

María Felix es considerada una de las máximas divas que ha dado cine mexicano; participó en un total de 47 películas, algunas de las más famosas fueron Tizoc: amor indio, con Pedro Infante; El peñón de las ánimas, Doña Bárbara, Enamorada, Río escondido, Maclovia, La pasión desnuda y La Generala. / Archivo Notmusa

En el clip se puede ver como la primera actriz se acerca a Luis Miguel y aprovecha para robarle un beso; así como él, sin miedo, lo aceptó.

Luis Miguel abrió nuevas fechas para la CDMX tras agotarse sus boletos. / Instagram: @lmxlm

Más tarde, se puede observar una entrevista en la que la histrionisa revela que siempre le gustó mucho el cantante, además de su gran atractivo.

“Me gusta mucho y lo quiero mucho y le di un beso en la boca, precioso. Además, es tan buen cantante y guapo”, destacó María Felix.

Así fue el beso de Luis Miguel y María Félix:

Sin embargo, usuarios habrían opacado lo que fue un gran recuerdo del famoso, dado que en la publicación le suplicaron que abriera más fechas para sus conciertos en México.

Usuarios pidieron a Luis Miguel más fechas para sus conciertos. / Twitter

“Oye, no seas gacho, abre una fecha más en CDMX, no conseguí boletos”, “Abre nuevas fechas para Guadalajara”, “Abre más fechas, besarte con viejitas, déjalo para otro día”, “O sea que no hay más fechas”, “Abre más fechas, piedad”, “Más fechas Micky, por fa”, fueron algunos comentarios.

Hasta Lusito Rey pidió más fechas para el concierto de Luis Miguel / Twitter

Aunque hubo quienes destacaron que ambos famosos son considerados “leyendas” por lo que estaban destinados a conocerse.