Lucía Méndez, al borde de la muerte, a causa del COVID-19, luego de ser hospitalizada de emergencia

El pasado 6 de abril, Lucía Méndez fue hospitalizada, tras enfrentar serios problemas de salud que preocuparon a sus seguidores y al medio artístico.

Lucía Méndez fue internada en el nosocomio luego de que presentó complicaciones respiratorias derivadas del COVID-19.

Inicialmente, una tos persistente fue diagnosticada como una alergia común. Posteriormente, se determinó que padecía neumonitis, una inflamación pulmonar que requirió oxígenoterapia constante.

Después de estar delicada de salud, la actriz reapareció y habló acerca de cómo estuvo en peligro su vida, así como lo mucho que reflexionó a raíz de esta lastimosa situación.

Lucía Méndez habló acerca de sus graves problemas de salud / IG: @luciamendezof

Te puede interesar: Lucía Méndez aclara su estado de salud tras ser hospitalizada por Covid-19, ¿se inyectó cloro? Esto aseguran

¿Por qué fue hospitalizada Lucia Méndez en abril del 2025?

De acuerdo con declaraciones del doctor Jesús Enrique Barrios, Lucía Méndez se encontraba estable. Sin embargo, también fue diagnosticada con neumonitis, una inflamación pulmonar asociada a las secuelas del virus.

Aunque surgieron rumores sobre su posible ingreso a terapia intensiva, ella misma aclaró esa versión y ofreció un parte médico más preciso sobre su evolución.

Luego, su publicista, Alberto Gómez Sotelo, informó que Méndez se encontraba en reposo y que, por recomendación médica, canceló todas sus actividades programadas, incluida una presentación en Los Ángeles prevista para el 5 de mayo.

Afortunadamente, logró recuperarse y fue dada de alta, por lo que continuó su convalecencia en casa.

Lucía Méndez habló acerca de sus graves problemas de salud / IG: @luciamendezof

No te pierdas: Lolita de la Vega, amiga de Lucía Méndez, estaría grave de salud; fue hospitalizada de emergencia

¿Lucía Méndez estuvo al borde de la muerte por COVID-19?

Tras su recuperación, Lucía Méndez reapareció en público durante el festival Tecate Emblema 2025, celebrado en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México.

En este evento, se unió a su colega María José para interpretar el tema ‘Mi amor, amor’, momento en el que recibió una ovación del público.

Eso no es todo, la protagonista de la telenovela ‘Amor de nadie’ rompió el silencio sobre su dura experiencia en el hospital. ¡Aseguró que vio la muerte cerca!

A través de una entrevista para ‘De primera mano’, ‘la Diva del siglo’ reveló los momentos de terror que vivió por no saber si podría salir avante de esta situación.

Lucía Méndez habló acerca de sus graves problemas de salud / IG: @luciamendezof

“Alguien me pegó el COVID, me salió como a los tres días. Una noche me sentía muy mal. Me dolía todo y dije que me iba al hospital. Le hablé a mi cardiólogo, que además es mi amigo, e inmediatamente me puso con un neumólogo y de emergencia. Yo veía que todo el mundo subía, bajaba. Mi hijo estaba sumamente asustado. Eso me partió el alma”, dijo Lucía.

“Me duele muchísimo recordarlo viéndome en esas condiciones… Yo no sabía que estaba grave. Hasta hace poco fue que el médico me dijo: ‘Estabas tocándole la puerta a San Pedro’. Y iwow! de un día para otro, te mueres. Te vas de esta vida” Lucía Méndez

Además, mencionó que este critico momento la hizo darse cuenta que debe participar en más labores sociales.

“Sentir que te puedes morir de un día para el otro, el sentir que dejas a tu hijo, a tus nietas, a tu vida, a tus amigas, a tu familia. Yo creo que eso es lo que más te partió el corazón, más piensas y te quiebras. Te quiebras porque nada es seguro…(Debo) Ayudar mucho más al marginado, mucho más al que necesita, a los perros, a hacer más labor”.

Lucía Méndez habló acerca de sus graves problemas de salud / IG: @luciamendezof

Mira: Lorena Herrera revela cómo inició su sonada enemistad con Lucía Méndez: ¿Se odian?

¿Cuál es el estado actual de salud de Lucía Méndez?

Finalmente, Lucía Méndez destacó que tenía que acudir al neumólogo el pasado 28 de mayo. Esto para que le dieran el alta y poder viajar. Asimismo, agradeció a todos sus seres queridos por el apoyo y los mensajes de cariño que recibió en esos momentos de adversidad.

“Agradezco mucho a todos mis amigos, a los medios de comunicación, a mis hermanos, mi familia, mis fans. Es muy bonito sentir que cuando te pasa algo fuerte, todo el mundo está contigo. Te das cuenta quién te quiere. Si has sembrado bien, todos estaban muy preocupados”, concluyó.

Así lo dijo Lucía Méndez: