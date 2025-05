Lorena Herrera revela cómo inició su sonada enemistad con Lucía Méndez: ¿Se odian?

La actriz y cantante Lorena Herrera fue parte del reality show ’Siempre divas’, ahí protagonizó tensos momentos junto a la reconocida actriz Lucía Méndez. Aunque muchos pensaron que podía tratarse de ‘mero show’ para el contenido del programa, ahora Herrera confiesa cómo surgió su enemistad.

Lucía Méndez / Redes sociales

No dejes de leer: Lorena Herrera prefiere regresar a Siempre reinas que entrar a LCDLF ¡aunque no haga clic con Lucía Méndez!

¿Qué pasó entre Lorena Herrera y Lucía Méndez?

El motivo principal de sus diferencias fue que la intérprete de “Corazón de piedra” dijo que su trayectoria, además de internacional, es más importante que las de Olivia Collins, Rosa Gloria Chagoyán, Lorena y su excomadre, la fallecida cantante Dulce, con quienes compartió cámara en este reality.

Ante las palabras, Lorena platicó con TVNotas en abril de 2024 y recordó que ella era mucho más joven que Lucía. “¡Ay,por Dios! No puede haber comparación alguna cuando hay tantos años de diferencia. Empecé 17 años después que ella. Yo era una niña cuando veía a Lucía y a Verónica Castro en las novelas. Eran las protagonistas de los 70 y 80. Yo entonces ni siquiera pensaba en estar en este medio”.

En aquel año, Lorena acusó además a la cantante de tener una personalidad cambiante y actuar distinto frente a cada persona del elenco. “Soy una mujer honesta y digo las cosas como son. Tengo un contrato con una cláusula que dice lo que es importante para mí: qué no diré, qué no haré. Sobre todo lo que no tenga que ver con mi forma de ser, pensar, sentir, actuar, con mis valores y mis principios”, puntualizó en entrevista con TVNotas en 2024.

Lorena Herrera y Lucía Méndez han protagonizado fuertes encontronazos. / Redes sociales.

Te puede gustar: Lorena Herrera revela cuál es el reality en el que jamás aceptaría participar: “Muy vulgar”

¿Qué dijo Lorena Herrera sobre enemistad con Lucía Méndez?

Durante una charla con la periodista Matilde Obregón, Lorena Herrera fue cuestionada sobre su relación con Lucía Méndez y cómo fue que comenzó la situación que las ponía a las dos como enemigas.

Sin embargo, contrario a lo que muchos podrían pensar, Lorena aseguró que no tiene ningún tipo de odio o rencor hacia Lucía.

“Yo no odio a nadie en este mudo, pero no hubo química. En la primera temporada yo pensé que sí podríamos llevarnos bien, las dos somos acuario, pero a partir de la mitad del reality las cosas ya no fluyeron y siento que ella (Lucía) se cerró, sacó lo peor de ella y ya no pudo conectar con ella”, dijo.

Lorena Herrera y Lucía Méndez dieron mucho de que hablar en 2024. / Redes sociales.

Sigue leyendo: Lorena Herrera denuncia robo y extorsión por parte de una aplicación, alerta a sus seguidores

¿Cuándo inició la enemistad entre Lorena Herrera y Lucía Méndez?

Lorena aseguró que todo comenzó desde que empezaron a grabar el reality ya que la química no fluyó, pero a pesar de que en cámara se veía un roce constante, la mala relación no ha acabado en cosas que se puedan lamentar.

“Desde el primer día de grabación hubo chispas. Así es esto, a veces te toca actuar con gente con quien no hay química y no pasa nada. Acabó en tache”, afirmó.

Lorena indicó que posterior a los momentos tensos que ambas protagonizaron en las dos temporadas del reality, se intentó hacer una gira pero la cosa ‘no fluyó’: “Después de la segunda temporada, hicimos una gira, pero no fluyó, no pasó a mayores. Opté por no hablar nada. No digo que sea mala persona”, finalizó.