Lorena Herrera prefiere regresar a Siempre reinas que entrar a LCDLF ¡aunque no haga clic con Lucía Méndez!

Lorena Herrera es una de las artistas más queridas por el público. Siempre está llena de trabajo. En los últimos años, la hemos visto en varios realities, como MasterChef celebrity y las 2 temporadas de Siempre reinas. Donde se niega tajantemente a participar es en La casa de los famosos.

Al respecto nos platicó: “Hace 23 años fui parte del primer Big Brother VIP que se hizo en México, pero ya no estoy para eso. Ahora ya está muy fuerte. Antes no había redes sociales para que todo el mundo opinara y dijera cada cosa”.

Mira: Yordi Rosado reacciona a la fuerte pelea que tuvo con Roberto Palazuelos en Big brother VIP

Lorena Herrera ¿participará en ‘La casa de los famosos México’?

Lorena Herrera considera que la imagen artística puede salir afectada de estos realities: “Ahora tienes que cuidar cada palabra que vas a decir, porque afuera ya la hicieron gigantesca. Dicen: ‘Odia a las mujeres’, ‘Odia a los hombres’, ‘Es homofóbica’. Estarme cuidando todo. ‘pues no voy a ser yo”.

Al respecto, nos comenta que entrar a La casa de los famosos si ha sido una propuesta que la han puesto en la mesa pero, pero siempre ha rechazado la oferta.

“Desde el primero, pero pues no. Y ofrecen buen dinero, pero no. Hay otros realities que voy a disfrutar más. He visto el de Secretos de villanas, pero está fuerte. Tratan de sacar lo peor de cada una”, dijo la actriz.

Lee: La casa de los famosos México: Exparticipante de ‘Big brother’ llama “enfermos” a los habitantes del reality

Lorena Herrera habla de Lucía Méndez, ¿Regresaría a Siempre reinas con ella?

Donde sí estaría dispuesta a participar es en una tercera temporada de Siempre reinas. En la segunda temporada compartió pantalla con Lucía Méndez, Dulce, Rosa Gloria Chagoyán y Olivia Collins. “No nos han contactado todavía, pero si me llamaran, claro que aceptaría. Encantada. Es un concepto que me gusta mucho. Ese tipo de formatos lo disfruto bastante, a diferencia de las 24 horas, los 7 días a la semana”

Le preguntamos si le importaría volver a trabajar con Lucía y nos dijo: “No tendría problema. No hacemos clic. Eso lo sabemos, ella, la gente y yo, pero podría volver a trabajar con Lucía. Ya hicimos 2 temporadas juntas y hasta Los monólogos de la vagina. Lo más importante es tener paciencia, tolerancia y aceptación de los demás”.

Agregó: “En Siempre reinas no fue que los productores trataran de sacar lo peor de nosotras. Si alguien sacó lo peor, fue porque ella fue así, pero no nos decían: ‘Tienes que decir esto. Ahora di aquello o exprésate mal de esta’”

Finalmente, Lorena nos confirmó que tanto con Olivia Collins como con Rosa Gloria Chagoyán hubo una buena química.

Ve: Laura Zapata revela distanciamiento de Dulce por culpa de Lucía Méndez: “Yo le pedí que no hiciera chistes”