Lorena Herrera responde a Lucía: “Yo era una niña cuando veía sus novelas. No hay comparación”

La segunda temporada de Siempre reinas sigue dando de qué hablar. Las protagonistas coinciden en que la villana es Lucía Méndez. Platicamos con Lorena Herrera quien, desde el primer episodio, tuvo encontronazos con la cantante y actriz.

Lucía Méndez en siempre reinas.

¿Qué pasó entre Lorena Herrera y Lucía Méndez?

El motivo principal de sus diferencias fue que la intérprete de “Corazón de piedra” dijo que su trayectoria, además de internacional, es más importante que las de Olivia Collins, Rosa Gloria Chagoyán, Lorena y su excomadre, Dulce, con quienes compartió cámara en este reality.

“Aquí ella nos tiró con todo. No es un show. Cada uno muestra sus líneas personales y yo no digo mentiras. Los comportamientos de cada una con las demás y las peleas son reales. Si no hay una relación con Lucía, pues no la hay y punto”. Lorena Herrera

Lorena Herrera posando de perfil con traje glamuroso.

“Soy una mujer honesta y digo las cosas como son. Tengo un contrato con una cláusula que dice lo que es importante para mí: qué no diré, qué no haré. Sobre todo lo que no tenga que ver con mi forma de ser, pensar, sentir, actuar, con mis valores y mis principios”, agregó.

Lucía aseguró que tiene mejor trayectoria artística que Lorena Herrera

Lucía aseguró ser una estrella de talla internacional y que tiene mejor trayectoria artística... “¡Ay,por Dios! No puede haber comparación alguna cuando hay tantos años de diferencia. Empecé 17 años después que ella. Yo era una niña cuando veía a Lucía y a Verónica Castro en las novelas. Eran las protagonistas de los 70 y 80. Yo entonces ni siquiera pensaba en estar en este medio”.

Asegura que no puede haber comparación entre ambas simplemente por la diferencia de generaciones.

Lorena Herrera posando de perfil con traje glamuroso. / Cortesía de Lorena Herrera y Redes sociales.

“El público podría comparar a dos artistas de la misma generación cuando hay diferencia de unos cinco años. En este caso, cuando nos separan muchos años de edad y trayectoria, no se puede comparar nada. Tengo diecisiete años menos de trayectoria. Yo soy de los 90 para acá y ella estuvo fuerte en los 70”. Lorena Herrera

Lorena Herrera posando de perfil con traje glamuroso. / Cortesía de Lorena Herrera y Redes sociales.

Lorena agradece tener mucho trabajo, en comparación con otras artistas

“Yo no paro de trabajar. Tengo cada semana presentaciones personales, shows. Ahora estoy promocionando mi sencillo ‘Mujerona’, además de este reality. Y aún no he hecho la donación a la gente de la tercera edad LGBT. Tengo varias propuestas de trabajo. Así que no hay más que decir. Gracias a Dios, a mí me sobra el trabajo”, comentó.

Considera que el error de Méndez fue sobreponerse a las demás cuando todas eran iguales. “Cuando aceptas un reality, debes aceptar que no eres la protagonista, ni la antagonista, ni la más guapa, ni sexy. Eres una más de todas las que están ahí. Así que debe haber respeto ante todo”.

Lorena Herrera posando de perfil con traje glamuroso. / Cortesía de Lorena Herrera y Redes sociales.

“A la gente le gusta el morbo. El drama está padre. Pero también pudo ser un reality en el que las mujeres con trayectoria y madurez podían llevarse bien, en lugar de atacarse. Hacer que la luz brille más, pero no se ha dado aquí. Al menos no con Lucía Méndez”, agregó.

¿Lorena Herrera tiene diferencias con Ninel Conde?

En otro tema, le preguntamos si tiene alguna diferencia con Ninel Conde. ¿0d¡4s a Ninel?

“No odio a nadie. Simplemente es una persona con la que no tengo química. Trabajé con ella y no pudimos conectar. Hay personas que no saben compartir el escenario, como ella. He trabajado con mujeres bellísimas, como Maribel Guardia, y cada una tiene lo suyo. Trato de aprenderles. Pero con Ninel no existe nada de esto”, finalizó.

