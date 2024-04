Lucía Méndez le responde a su excomadre, la cantante Dulce

En conferencia de prensa, Lucía Méndez platicó con los medios de comunicación y les dijo que como estrategia en la segunda temporada del reality Siempre reinas utilizó un personaje de villana.

Alex Isunza

“Mi participación fue el inventar un personaje para dar lata y que realmente este reality estuviera dos semanas en el top ten. Fui la villana y con un amigo que es coach lo preparé y así lo hice”.

¿Qué contestó Lucía Méndez a Dulce que le dijo ‘reptiliana’?

Al preguntarle sobre que su comadre Dulce, la llamó reptiliana, comentó:

“Esa es estrategia al decirme reptiliana. Ella de alguna manera quiere provocarme. Hay personas que nunca han tenido un proyecto de este nivel y lo digo con toda humildad”.



Dulce canta en el nuevo melodrama de Televisa que se estrena a finales de junio / Instagram: @dulcelacantante

Lucía Méndez “El ser reptiliana es algo padrísimo y lo mejor es estando con ustedes me vuelva en una reptiliana glamurosa, la diva de las reptilianas. Yo creo que eso podría ser muy atractivo”.

“Si se les presentó este tipo de proyectos en su vida lo que quieren es bronca. Es seguir la promoción. Lo que quieren es que se siga hablando, pero yo ya terminé, reinas. Ya estoy en ‘Vedette’, ‘Siempre reinas’ ya es página pasada y ahora, next”.

Dulce posando sonriente y Lucía Méndez posando sensual con grieta. / Instagram

“Para mí ya terminó eso. No van a lograr que me enoje. Ya estuve en un reality primero y ahora este es el segundo donde yo agarré más callo”.

Lucía Mendéz habló de su relación con Verónica Castro a través de Pincky Promise / Instagram: @luciamendezof/ Twitter: @vrocastrooficial

¿Qué dijo Lucía Méndez sobre Verónica Castro?

Al preguntarle sobre si al tachar a Vero Castro como pende#$% fue estrategia en el reality, respondió:

“No fue estrategia mía. Eso se le ocurrió a una persona. No fue a mí ni a Netflix. Llegó esta persona y me propuso esto, que hagamos escándalo y que digas esto y lo otro, y fue algo que los pensamos entre todos y lo hicimos. Pero fue con el fin de causar controversia y publicidad. Jamás he insultado a alguien y mucho menos a Verónica”.

Al preguntarle sobre la supuesta llamada de Juan Gabriel dijo:

“Fue un hombre muy importante en mi vida que me regaló una canción y yo pude ir a todas sus casas. Conviví mucho con él. Incluso, me criticaba a todos mis novios. Hasta me criticó a Pedro Torres y dijo que estaba feo y si tendríamos un hijo saldría feo. Pedro sí se quedó sentido con él”.

Alex Isunza / Alex Isunza

¿Dónde y cuándo se presenta Lucía Méndez en show?

La cantante se integra al show ‘Vedette’, a partir del 3 de mayo con canciones de Juan Gabriel interpretadas por Lucía y otras más. El espectáculo se presenta en el Foro Stelaris, del Hotel Fiesta Americana, en Av. Reforma. Los boletos pueden adquirirse en la página goliiive.

