Dulce se le va con todo a su excomadre Lucía Méndez: “Para mí es reptiliana”

En TVNotas, platicamos en exclusiva con Dulce, de 68 años, quien estuvo en la segunda temporada de Siempre reinas, junto a Lorena Herrera, Rosa Gloria Chagoyán, Olivia Collins y su ahora “excomadre” Lucía Méndez.

Esta temporada sacó los demonios de las protagonistas y la amistad de más de cuarenta años entre Dulce y Lucía llegó a su fin. Dulce aseguró que descubrió que su amistad “no era una amistad. No le estoy llorando. Ni la extraño. Ni me hace falta”.

¿La amistad entre Dulce y Lucía Méndez terminó?

Dejó claro que lo que sucedió con Lucía no es una farsa: “Todo es real y claro. Ahí está todo lo que pasó. La amistad se terminó. Se acabó. No queda nada. Yo le deseo que le vaya bien en la vida. Es todo. No me interesa hacerle el caldo gordo a la señora”.

“Éramos comadres. Ya no. Si los que se casaron ya se divorciaron, mucho más nosotras”. Dulce

La intérprete considera que el personaje de “Diva” superó a Lucía. “No tengo que decirlo. Está a la vista. La gente ha sido muy clara en sus opiniones y no la ha favorecido. No por la forma en que se portó conmigo, sino cómo se portó con la mayoría de las personas que trabajaron en la serie”.

“Con este reality salieron muchas cosas a relucir. No sé si antes era así. Pero salieron muchas cosas a flote. Cada una sacó lo que guardaba. Ahí están las pruebas. Lo que dijo. Lo que hizo. Yo me mostré tal cual soy”.

“Su lucha de todos los días: ella quiere que todo el mundo se convenza de que es una ‘Diva’. Aunque para mí no lo es. Ella quiere serlo y está bien. Pero con ese comportamiento no lo va a ser”, comentó.

“Ella hace todo para seguir vigente, pero no creo que haga algo en especial. Le gusta llamar la atención. Por eso la gente que está a su alrededor, o en la serie, sale lastimada”, aseguró.

Lucía ha dicho varías veces que Dulce es bipolar: “La señora no es médico para diagnosticar algún tipo de enfermedad mental. Para eso necesitas acudir con un profesional. Es el arranque duna persona estúpida que sólo quiere ofender y degradar. La señora no tiene estudios. Ni una formación académica. Ni autoridad en la materia para señalar quién es bipolar y quién no”.

“Ella vive fuera de una realidad, porque no es una especialista para señalar alguna patología de alguien. Eso es una falta de respeto. Ella ha dicho varias veces que yo soy bipolar, entonces para mí ella es reptiliana. Porque a cada rato se está lamiendo la boca”.

“Ella está enojada con su edad, con los años, con la vejez. Pero todos vamos a llegar a viejos y nosotras ya llegamos. Es muy triste no aceptar esa condición”, dijo.

“Los valores de una persona no están en cómo se ve, sino en cómo actúa y cómo es con los demás. Hablar es muy fácil, pero demostrarlo es otra cosa. Son muchas contradicciones y a mi no me interesa su vida para nada”.

“A la serie le ha ido muy bien. Espero que siga teniendo mucho éxito. Sobre todo, que la gente tenga un entretenimiento. También el tema que cantamos mis tres compañeras y yo es un éxito”, concluyó.

En la primera temporada, el pleito de Lucía fue con Laura Zapata y Silvia Pasquel

En la temporada 1 de la serie, Lucía tuvo problemas con sus compañeras Laura Zapata y Sylvia Pasquel.

Las declaraciones de Laura, al parecer, le causaron daños emocionales y físicos a Lucía. Por ello, interpuso una orden de restricción en contra de Laura Zapata, que consiste en que tiene prohibido hablar o mencionar su nombre en los medios de comunicación.

La orden también incluye a Sylvia Pasquel, ya que hizo comentarios en su contra: “Sylvia se regocijaba cada vez que Laura me atacaba, por eso también tiene esta orden”.

Se soltó fuerte el rumor de que gracias a Lucía fue que Laura Zapata y Sylvia Pasquel quedaron fuera del proyecto para la segunda temporada.

