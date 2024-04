Yahir se sincera sobre las ad1cci0nes de su hijo Tristán: “No ha tocado fondo”

Yahir se ha consolidado como uno de los cantantes más talentosos de México. Luego de su paso por La academia el famoso no ha dejado de trabajar para seguir vigente en la industria y destacar, no solo por su carrera como intérprete, sino también por su habilidad como actor.

Sin embargo, no todo ha sido color de rosa, dado que en su vida privada ha tenido que enfrentar diversos obstáculos, especialmente con su hijo Tristán Othón Fierros.

Recordemos que Tristán ha tenido una polémica relación con su padre, se han distanciado en varias ocasiones. Y es que el joven ha vivido etapas de problemas con sust4ncias y lo que lo ha llevado a estar en rehabilitación.

Yahir expresó su temor por lo que le pase a su hijo Tristán

¿Qué ha padecido Yahir por las adicciones de su hijo Tristán?

Yahir se sinceró y habló como nunca de todo lo que ha enfrentado por las adicciones de su hijo. El cantante recalcó que es una situación que ya se le salió de las manos.

En entrevista con Isabel Lascurain, el cantante manifestó que lo único que le queda es seguir buscando ayuda profesional para comprender cómo es un proceso clínico de este estilo.

El ex integrante de 'La Academia' envió un emotivo mensaje a su hijo mayor Tristán

“Si se nos salió de las manos como padres. Lo único que podemos hacer es pedir ayuda profesional y la ayuda profesional de todas las personas con las que nos acercamos, eran los centros de rehabilitación, un lugar donde estuviera estable, se desintoxicara, lo fortalecieran espiritualmente y nos enseñaran cómo es ese proceso clínico”. Yahir

Eso no es todo, Yahir manifestó que él y la madre de Tristán hicieron todo lo posible por ayudar a su hijo. No obstante, ellos no podrían obligar al joven a obtener un cambio en su vida.

“Llegó el momento en el que nos dimos cuenta de que nosotros no podemos obligar a generarle el cambio a nadie, no nos pertenece, hicimos lo que se pudo en su momento”, comentó.

Tristán, hijo del cantante Yahir

Asimismo, agregó que un error que tuvo como padre fue: “Meter a nuestro hijo a cinco centros de rehabilitación distintos, sin que él pidiera la ayuda… Hasta la fecha no ha tocado fondo, no ha pedido ayuda. La persona más fuerte de carácter que puedo llegar a conocer, creo que es él, él nunca me ha pedido ayuda”.

Pese a la ayuda que le brindó Yahir a su hijo, compartió que él recayó y aseguró que ya no quería saber nada de sus padres y así ha sido. Sin embargo, le sorprendió que saliera a hacer públicos sus problemas de adicciones en medios de comunicación. No obstante, Yahir aseguró que él siempre hizo lo que estuvo en sus manos para ayudar a Tristán y él se negó .

¿Qué pasó con Tristán?

En la entrevista con Isabel, el cantante declaró que no sabe nada de su hijo. Sin embargo, su supuesta novia le habría comentado que se encuentran muy bien.

Yahir “Su novia muy linda me escribió el otro día y me dijo que todo va caminando, eso es todo lo que puedo decir, es un tema largo, extendido y doloroso”.

Cabe destacar que recientemente, el paparazzi Kadri publicó en redes un video en el cual se ve que el joven estáría viviendo en situaciones precarias, ya que reside en las calles y fue captado bañándose con una botella de agua.

Al momento, Yahir no se ha pronunciado respecto a estas imágenes, las cuales ya acapararon titulares.