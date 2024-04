LCDLF 4: Lupillo Rivera y Maripily podrían hacer las paces tras la traición de Romeh y Ariadna

Lupillo Rivera continúa en la polémica en ‘La casa de los famosos’, ya que el cantante se siente traicionado por sus compañeros de cuarto Tierra, debido a que Rodrigo Romeh y Ariadna Gutiérrez tuvieron una cena romántica.

Al ver esta situación, ‘la Divaza’ y el cantante abandonaron físicamente la habitación Tierra y decidieron dormir en el cuarto Agua, lo que sin duda sorprendió a los televidentes.

El pasado domingo 8 de abril se llevó a cabo la dinámica del “posicionamiento”, la cual dio un giro inesperado, ya que Lupillo Rivera y Maripily abrieron la puerta a una posible reconciliación en el reality show.

En esta ocasión, el ‘Toro del corrido’ se colocó en el posicionamiento frente a Maripily para decirle que la admiraba y quería hablar con ella de todo lo sucedido.

A lo que rápidamente Maripily señaló a Ariadna como: “¡Traidora! Son unos falsos, le hicieron lo mismo que me están haciendo a mí”.

Lupillo aseguró que, a pesar de que en las últimas semanas han tenido fuertes enfrentamientos, aún la sigue admirando.

Lupillo Rivera

“Tenemos que hablar. Te admiro por la fuerte mujer que eres… Hemos tenido muchos roces. En este cuarto di mi alma y di mi vida. No merezco nada de esto. No vengo a victimizarme, vengo simplemente a aclarar las cosas que se deben hacer y no se deben hacer. Creo que tú y yo debemos hablar, y creo que, hablando sinceramente, las cosas se pueden mejorar”.