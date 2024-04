Cardi B estalla contra quienes la confunden como mexicana: “Me siento ofendida”

La famosa cantante y rapera Belcalis Marlenis Almánzar, conocida como Cardi B, reaccionó con indignación al ser erróneamente identificada como mexicana. La artista expresó su frustración durante una transmisión en vivo y lanzó un mensaje contundente para aquellos que no reconocen sus raíces.

A pesar de haber nacido en Estados Unidos, Cardi B tiene ascendencia dominicana por parte de su padre, y de Trinidad y Tobago por parte de su madre, y se enorgullece profundamente de sus raíces.

Algunos internautas llamaron mexicana a la famosa, lo que la llevó a explicar molesta que no era correcto ser identificada con México, ya que ella es caribeña.

“No es lo mismo ser dominicana que ser mexicana”, declaró, señalando las diferencias culturales y lingüísticas entre ambas nacionalidades.

“Mis raíces no comparten la misma cultura que la mexicana. Aunque hablamos el mismo idioma, tenemos diferentes dialectos y costumbres. No compartimos la misma gastronomía”. Cardi B

Checa: Christian Nodal y Cazzu comparten emotivo momento de su bebé en redes ¡Conoció el mar!

Cardi B con vestido de colores / Instagram: @iamcardib

Cardi B pide que respeten sus raíces de República Dominicana

Cardi B expresó su sentir al respecto: “Me siento profundamente ofendida cuando la gente me confunde con mexicana, porque no lo soy. Imaginen llamar ghanés a un nigeriano, jamaicano a un haitiano, o haitiano a un jamaicano, y entenderán cómo me siento”.

La artista manifestó su determinación de seguir defendiendo su identidad dominicana, al darse cuenta de que recientemente la llamaban mexicana solo para provocar su molestia.

“La verdad es que solo me llaman mexicana para irritarme, y no solo eso, sino que me insultan llamándome ‘sucia mexicana’. Es evidente que voy a defender mi nacionalidad dominicana. No permitiré que la borren”, concluyó firmemente.

Checa: Masterchef celebrity: Lágrimas, sorpresas y un eliminado, ¿por culpa de Ferka?

¿A Cardi B no le gusta México?

Cabe señalar que Cardi B no tiene ningún tema con México de hecho ha expresado lo mucho que ama la comida mexicana pues le parece la “número 1 en el mundo”. Además admira a cantantes como Juan Gabriel y Ana Gabriel.

Checa: Eduin Caz y su ex Daisy Anahy se están dando una segunda oportunidad; fueron captados muy románticos