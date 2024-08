Cardi B confirma embarazo tras pedirle divorcio a su marido: “¡Con cada final llega un nuevo comienzo!”

Cardi B sorprende a sus fans. ¡Está embarazada de su tercer hijo! La rapera compartió la feliz noticia en Instagram, horas después de confirmar su separación de su marido el rapero Offset tras seis años de matrimonio.

Según su representante, la decisión de divorciarse se debe a problemas de pareja que vienen de tiempo atrás.

Cardi B confirma embarazo en Instagram

La cantante compartió la noticia en Instagram, revelando que este nuevo capítulo en su vida llega en medio de un proceso de divorcio que se ha venido gestando desde hace tiempo

En la imagen aparece con un impresionante vestido rojo que deja al descubierto su vientre haciendo notar un avanzado embarazo. Además, también escribió un emotivo mensaje.

“¡Con cada final llega un nuevo comienzo!...¡Estoy tan agradecida de haber compartido esta temporada contigo, me has traído más amor, más vida y, sobre todo, has renovado mi poder!” Cardi B

Continuó explicando cómo este embarazo le recordó que puede tenerlo todo: “¡Me has recordado que nunca tengo que elegir entre la vida, el amor y mi pasión! Te amo tanto y no puedo esperar a que seas testigo de lo que me ayudaste a lograr, lo que me impulsaste a hacer. Es mucho más fácil aceptar los giros, vueltas y pruebas de la vida sin hacer nada, pero tú, tu hermano y tu hermana me han demostrado por qué vale la pena seguir adelante”.

Cardi B comienza proceso de divorcio ¡por segunda vez!

La relación de Cardi B y Offset es una de las más comentadas en el mundo del espectáculo. Desde su unión en 2017, la pareja ha protagonizado una montaña rusa de emociones, marcada por infidelidades, reconciliaciones y rupturas. A pesar del drama, Cardi B ha expresado en repetidas ocasiones el amor que siente por Offset.

Cardi B “Sé que mi relación tiene mucho drama y todo eso. Pero hay mucho amor, mucha pasión, mucha confianza, hay una gran amistad… Siempre somos nosotros contra el mundo”.

En 2020 Cardi B solicitó el divorcio argumentado por “diferencias irreconciliables”, pero no de divorciaron. Ahora, a seis años de matrimonio, ha solicitado continuar con la disolución de su relación y según un portavoz de la cantante la separación no es por un tercero en discordia, sino la turbulenta relación de altibajos que llevan.

¿Quién es Cardi B?

Cardi B es una rapera, cantante, compositora, actriz y empresaria estadounidense. Nació como Belcalis Marlenis Almánzar en el Bronx, Nueva York, y se ha convertido en una de las figuras más influyentes y reconocidas de la industria musical actual.

Ha colaborado con artistas de la talla de Bruno Mars, Bad Bunny, J Balvin y muchos más, lo que ha ampliado su alcance y la ha consolidado como una superestrella.

Bodak yellow es la canción que la catapultó a la fama mundial y la convirtió en la primera rapera femenina en alcanzar el número uno en la lista Billboard Hot 100 en solitario.

Offset, su esposo, es también un rapero estadounidense, conocido por ser miembro del grupo de hip hop Migos. Su nombre real es Kiari Kendrell Cephus.

El rapero ha tenido grandes colaboraciones con Travis Scott, 21 Savage, Justin Bieber, Post Malone y su esposa Cardi B.