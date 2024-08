Gomita, entre lágrimas, confiesa que intentó convertirse en madre pero no lo logró

Fue en mayo de 2023 cuando Aracely Ordaz, mejor conocida como ‘Gomita’, reveló su deseo de convertirse en madre soltera. La conductora confesó a sus seguidores que estaba tratando de tener un hijo mediante un procedimiento in vitro.

A pesar que tenía mucha ilusión por convertirse en madre, esto no fue posible, ya que el procedimiento no funcionó, lo cual decepcionó a la conductora. Sin embargo, en ese momento Gomita ya no habló más del tema.

Gomita reveló que quiere convertirse en madre pronto / Instagram: @gomitaoficial123 / YouTube: SoyAraceli / TikTok: @gomita_oficial

‘Gomita’ se emocionó al recordar su deseo frustrado de ser madre en “La casa de los famosos México”.

‘Gomita’, participante de “La casa de los famosos México”, se abrió emocionalmente con sus compañeros y, entre lágrimas, compartió su anhelo de ser madre soltera, un sueño que hasta ahora no ha podido cumplir.

La conductora contó cómo pagó un tratamiento para embarazarse antes de entrar al programa “Hotel VIP”.

Relató que, en un proyecto previo con Mariana Echeverría, su madre trabajaba en el circo con sus hermanos y que había muchos problemas en su familia. En ese contexto, ‘Gomita’ consideró la posibilidad de formar su propia familia, aunque fuera sin una pareja.

“Pagué yo para embarazarme y me metí al programa ‘Hotel VIP’. En el proyecto que tuvimos juntas, Mariana Echeverría, antes de que me encerrara, mi mamá estaba trabajando en el circo con mis hermanos y ya teníamos muchos problemas, y yo decía ‘ay señor, a lo mejor es tiempo de formar mi familia, pero a lo mejor sin una pareja’”. Gomita

YT: Canal 5

‘Gomita’ explicó que, debido a sus experiencias previas en relaciones, decidió que podría ser madre soltera. Así, se sometió a un tratamiento de fertilización in vitro sin decirle nada a su madre.

Gomita “Porque dije, si no estoy preparada por las relaciones que he tenido, a lo mejor puedo ser madre soltera. Fui al in vitro, me lo hice, no le dije nada a mi mamá. Me hice todo el tratamiento, pero lo viví sola, y era como ‘ay, yo quiero formar mi familia y voy a poder’. Yo pagué tres intentos. Hablé con Dios y le dije: ‘Señor, si tú quieres que sea mamá, dámelo ahora y si no, no pasa nada’”.

YT: Canal 5

A pesar de haber pagado por tres intentos, el proceso no tuvo éxito. Durante su participación en “Hotel VIP”, recordó cómo, después de realizar una competencia en el programa, salió corriendo a una farmacia esperando buenas noticias, que finalmente no llegaron.

Gomita “Me llaman por teléfono y me dicen que si quería entrar al ‘Hotel VIP’ y dije ‘ay sí, es argentina, me voy a descansar’. Hago la competencia que era un laberinto, pasan los días. Salgo del reality y salgo como loca a una farmacia... y cuando salgo, no pasa nada”.

