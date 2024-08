¿Indirecta para Poncho de Nigris? Ferka dice que hay “mucha incongruencia” en las críticas sobre ‘LCDLFM’

La nueva temporada de ‘La casa de los famosos México’ sigue generando controversia. No solo por las polémicas que se han suscitado entre algunos habitantes, también por las críticas entre los fans del reality, incluidos aquellos que participaron en la edición pasada.

Entre los principales detractores se encuentra Poncho de Nigris, quien recientemente arremetió en contra de Ricardo Peralta por la actitud “tóxica” y “venenosa” que estaría mostrando en la competencia.

Además de sus comentarios sobre el influencer, el exintegrante del ‘team Infierno’ se le fue con todo a Agustín Fernández, pues, en su consideración, la gente está cometiendo un error al compararlo con Nicola Porcella.

Si bien otros exhabitantes como Wendy Guevara o Nicola han dado su contundente opinión sobre la nueva temporada, muchos internautas sostienen que las críticas más fuertes han venido de Poncho.

La Casa de los Famosos México maleta / Instagram: @lacasafamososmx

Te podría interesar: LCDLF: Marie Claire sale en defensa de Briggitte por ataques de sus compañeros del cuarto Tierra

Ferka afirma que las críticas a la nueva temporada de ‘LCDLFM’ son “incongruentes”

En medio de todo esto, Ferka realizó una transmisión en vivo para redes sociales y manifestó que las críticas emitidas por algunos exconcursantes del reality son “incongruentes”.

Si bien no mencionó nombres, recordó que, en su momento, “un cierto grupo” se burlaba de ella, principalmente de su aspecto físico, dentro de la casa, por lo que siente que es “hipócrita” que se “quejen” de la “toxicidad” que hay en la nueva temporada.

“Ustedes fueron peor. Hablaban de mi labio. Hablaban del físico. Demeritaban a todo el mundo y ahora resulta que, si lo hace alguien más ¿no está bien? No puedo con esa incongruencia en la vida. Saben que hablo de un grupito. Me da mucha risa” Ferka

No te pierdas: Hermana de Mariana Echeverría defiende a la conductora de las críticas ¿Le respondió al hijo de Bezares?

Ferka y su paso por ‘La casa de los famosos México’

En la primera temporada de ‘La casa de los famosos México’, Ferka formó parte del “team Cielo” junto a Paul Stanley, Raquel Bigorra, Marie Claire Harp, Mariana ‘la Barby’ Juárez, Jorge Losa y Bárbara Torres.

Durante su estancia en el reality, la actriz protagonizó muchos encontronazos con varios del “team Infierno”, conformado por Poncho de Nigris, Wendy Guevara, Apio Quijano, Emilio Osorio, Sergio Mayer y Nicola Porcella.

Debido al gran cariño que la gente le tomó al “Infierno”, tanto la también conductora como el resto de su equipo fueron expulsados poco a poco. En palabras de la propia Ferka, su participación en el show le provocó muchos problemas.

“Ha sido de los proyectos más increíbles, pero me dio números pero rojos. Se quedaron con una idea de mí terrible porque ni me dejaron jugar por mi cara. Por no ser del parte del grupito de los de Infierno y me fue muy mal. Me atacaron sin saber quién soy, me dieron con todo”, señaló recientemente.

Mira: Adrián Marcelo se va contra el programa ‘Hoy’, ¡dice que no los ven! Galilea y Andrea Escalona se defienden