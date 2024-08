Adrián Marcelo se va contra el programa ‘Hoy’, ¡dice que no los ven! Galilea y Andrea Escalona se defienden

Adrián Marcelo es uno de los participantes que ha hecho polémicos comentarios en ‘La casa de los famosos México’. Recientemente soltó un tremendo mensaje con el propósito de defender a su amigo Mario Bezares de los ataques de Arath de la Torre en el posicionamiento del domingo.

Arath le dijo a Mayito que no tenía más qué aportar en la casa porque ya contó lo que sucedió con Paco Stanley hace más de 20 años.

Para Adrián Marcelo esto fue una falta de respeto a la trayectoria de Mario y se fue contra el conductor de ‘Hoy’ diciendo que en Monterrey no ven el matutino y que el programa más visto de las mañanas es ‘Vivalavi’ donde participaba Mayito en Multimedios.

Marcelo se fue contra el programa Hoy para defender a Mario / IG: @lacasafamososmx / @adrianmarcelo10

Galilea Montijo le pone un alto a Adrián Marcelo por lo que dijo del programa ‘Hoy’

Aunque Galilea es la conductora de ‘La casa de los famosos México’ y esto le imposibilita a dar algunas opiniones sobre el reality, en esta ocasión no se aguantó y defendió al programa ‘Hoy’ en el que es una de las conductoras principales desde hace años.

Galilea expresó que Adrián fue contradictorio porque criticó el matutino el cual, por cierto, es líder de audiencia desde hace años y al mismo tiempo expresó su deseo de ser parte de él: “Adrián Marcelo voy a hablar hoy como conductora de este programa y no de ‘La casa de los famosos México’. Que dijo ‘ay ni te preocupes Arath, que al cabo en Monterrey nadie ve Hoy’ y a las horas después ‘¿sabes qué? voy por el puesto tuyo en el programa Arath, cuídate’”.

Y aunque Adrián no puede saber sobre los comentarios de Galilea porque está aislado en el reality, la famosa conductora lo criticó mencionando que se decidiera: “¿Nos ven o no nos ven?”, así que Martha Figueroa dijo que hay famosos que han expresado que no quieren ir al programa después de ser parte del reality y Galilea agregó que siempre terminan arrepintiéndose de sus palabras: “Aquí sentados mejor, ya sabes que cuando los tienes enfrente es de ‘es que era el juego, no lo dije’”.

Más tarde en la sección ‘¿De qué me hablas?’, Andrea Escalona arremetió contra el conductor regio criticando el comentario que hizo contra el matutino y reiteró que en Monterrey sí los quieren mucho y los ven todas las mañanas.

