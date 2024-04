Victoria Ruffo decidió no invitar a los Derbez al baby shower de su nieta: “No son mis amigos”

Hace unos días José Eduardo Derbez y Paola Dalay celebraron su primer baby shower con una ceremonia espiritual junto a la familia Derbez. Eugenio, Alessandra, Vadhir y Aislinn formaron parte del encuentro.

Ahora, el pasado fin de semana, se llevó a cabo el segundo baby shower de José Eduardo, ahora con su madre, Victoria Ruffo, quien echó la casa por la ventana y armó una fiesta a la que asistieron algunas celebridades amigas de la actriz como Ana Martín, Gretell Valdés, Zoraida Gómez, Arlette Pacheco, Aurora Valle, Ariadne Díaz, Lorena Álvares.

La histrionisa festejó en grande la celebración de su nieta. Sin embargo, quienes destacaron como los grandes ausentes fueron Eugenio Derbez, así como Vadhir y Aislinn.

La situación habría generado comentarios divididos en redes sociales, ya que muchos consideraron que fue venganza de Victoria luego de que no fue considerada en el primer baby shower de su nieta, que organizaron los Derbez. Sin embargo, la prensa se dio a la tarea de cuestionar a Victoria sobre por qué no invitó a su ex al gran evento.

¿Por qué Victoria Ruffo no invitó a Eugenio Derbez al baby shower de su nieta?

En un encuentro con la prensa, Ruffo habló sobre lo contenta que estaba por el evento que le organizó a su nieta, producto de la relación de José Eduardo Derbez y Paola Dalay.

“El primero de muchos, claro. Estamos muy contentos. La pasamos muy bien. Cantamos, bailamos… Hubo, más que nada, mucha alegría. Estamos muy contentos de que este angelito, Tessa, ya llegue”.

Victoria Ruffo

Sin embargo, lo que llamó la atención fue cuando le cuestionaron sobre por qué no invitó a Eugenio Derbez, su ex, así como a sus hijos, medios hermanos de José Eduardo, a la fiesta.

“No son mis amigos, o sea… ellos tampoco me invitaron a mí al suyo… José Eduardo tiene dos familias. Su papá tiene otra familia. Tiene otros hijos. José Eduardo se lleva bien con ellos, y de este lado, pues, tiene otros hermanos y otra familia, y también se lleva muy bien con ellos”, agregó.

Instagram / @carlosrodriguez.bo

Eso no es todo, Victoria compartió si se sintió ofendida por no haber sido considerada para el primer baby shower que organizaron los Derbez.

“Ay, no, no, para nada (me molesta)… Sí, claro (que hubiera asistido si me hubiera llegado invitación)”.

Victoria Ruffo

Victoria Ruffo es muy unida a su hijo José Eduardo / Instagram: @victoriaruffo

Victoria Ruffo recuerda a su mamá en su cumpleaños

Aunque fue un día para celebrar, la actriz remarcó que el momento también se volvió emotivo, dado que ese mismo fin de semana su madre, Guadalupe Moreno Herrera, habría cumplido 90 años de edad.

“Era su cumpleaños. Hoy hubiera cumplido 90, pero… son días difíciles. Son días especiales, pero también estamos muy contentos. Yo sé que mi mamá está aquí cuidándonos y está con nosotros y también dentro de todo pensamos que Tessa nos la mandó mi mamá”. Victoria Ruffo

Sin más, la famosa, de 61 años, dejó en clara su emoción por recibir a su nieta.

