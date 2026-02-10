Hijo de Cecilia Galliano será operado de emergencia tras fuerte lesión: ¿pausará su carrera deportiva?

El hijo de Cecilia Galliano atraviesa un momento clave en su vida personal y deportiva luego de que se confirmara que deberá ser sometido a una cirugía de emergencia tras sufrir una lesión durante un partido de básquetbol. El propio joven fue quien dio a conocer la situación al hablar con medios de comunicación, donde explicó qué fue lo que ocurrió y por qué el proceso de recuperación será largo.

Cecilia Galliano / Redes sociales

¿Qué le pasó al hijo de Cecilia Galliano y por qué será operado de emergencia?

De acuerdo con lo que relató ante distintos medios, el hijo de Cecilia Galliano sufrió un accidente mientras disputaba un partido de básquetbol, lo que derivó en una lesión importante en la rodilla. Tras los estudios médicos correspondientes, se confirmó la rotura del ligamento cruzado anterior, una de las estructuras más relevantes para la estabilidad de la articulación.

Este tipo de lesión es frecuente en deportes que implican cambios bruscos de dirección, saltos y aterrizajes constantes, como el básquetbol. De acuerdo con información médica especializada, el ligamento cruzado anterior conecta el fémur con la tibia y es clave para mantener la estabilidad de la rodilla durante el movimiento.

Especialistas señalan que, dependiendo de la gravedad, el tratamiento puede incluir desde reposo y fisioterapia hasta una cirugía reconstructiva, seguida de varios meses de rehabilitación, especialmente en atletas que buscan regresar a un alto nivel competitivo.

Cecilia Galliano / Redes sociales

¿Qué dijo el hijo de Cecilia Galliano sobre su recuperación tras su cirguía?

El propio hijo de Cecilia Galliano explicó que, tras la intervención quirúrgica, deberá permanecer bajo observación médica durante algunos días antes de poder regresar a casa. Posteriormente, enfrentará una etapa inicial de reposo absoluto que se extenderá al menos una semana, antes de comenzar con ejercicios de rehabilitación supervisados.

Aunque no se han dado a conocer detalles clínicos específicos, se sabe que la recuperación de una cirugía de ligamento cruzado anterior puede prolongarse varios meses, dependiendo de la respuesta del paciente y del tipo de rehabilitación que se siga.

Durante este periodo, el hijo de Cecilia estará acompañado por su pareja, quien aseguró que permanecerá a su lado durante todo el proceso. La joven señaló que lo apoyará en su recuperación diaria y estará pendiente de sus cuidados mientras enfrenta esta etapa fuera de las canchas.

Además, el atleta mencionó que contará con el respaldo de su familia cercana, quienes lo acompañarán durante los días posteriores a la cirugía y en el proceso de adaptación a la rehabilitación.

Cecilia Galliano expone a reportera / IG: @ceci_galliano

¿Qué pasará con su carrera en el básquetbol profesional del hijo de Cecilia Galliano?

La lesión llega en un momento importante para el hijo de Cecilia Galliano, ya que desde hace tiempo se ha estado preparando para abrirse camino en el básquetbol profesional. Su formación ha estado enfocada en el alto rendimiento, por lo que esta pausa representa un ajuste significativo en su rutina deportiva.

El propio joven reconoció que la recuperación será clave para poder regresar en condiciones óptimas, especialmente si busca retomar el nivel competitivo que tenía antes del accidente. En este sentido, la rehabilitación será fundamental para recuperar fuerza, estabilidad y movilidad en la rodilla afectada.

Especialistas en medicina deportiva indican que, tras una cirugía de ligamento cruzado anterior, los atletas deben seguir programas de rehabilitación progresivos que incluyan fortalecimiento muscular, ejercicios de estabilidad y entrenamiento funcional, con el objetivo de reducir el riesgo de una nueva lesión.

Mientras tanto, el joven continuará enfocado en su recuperación, acompañado por su entorno cercano y con la expectativa de volver gradualmente a la actividad física una vez que los médicos lo autoricen.

