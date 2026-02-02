Luis Enrique Guzmán ya retiro su apellido al hijo de Mayela Laguna: “quiero que se sepa la verdad”

Luis Enrique Guzman ganó el juicio de nulidad de paternidad interpuesto en 2024. Tres pruebas de ADN confirmaron que no es el padre del hijo de Mayela Laguna.

Y aunque ganó la batalla legal, declaró sentirse triste por haber sido utilizado por su ex, y porque él y su familia querían al niño. “Estoy más tranquilo. Se hizo justicia. Pasamos momentos difíciles. Lo único que me preocupaba era que se afectara a la ‘personita’. Tenemos la resolución. Tenemos un dictamen del juez”.

Mira: Silvia Pinal: ¿Familia de la actriz acusa a Efigenia Ramos de haber robado la herencia? ¿Se auto heredó?

Luis Enrique Guzmán, revista / Redes sociales y archivo TVNotas

¿Luis Enrique Guzmán ya no tiene obligaciones con el hijo de Mayela Laguna tras la nulidad de paternidad?

Luis Enrique Guzmán ya no tiene obligaciones con el menor: “Entré a su vida con las mejores intenciones y siempre dando el 100%. Esa ‘personita’ lo sabe, porque el poco tiempo que vivimos todo estuvo bien. Lo que pasó con su mamá fueron cosas que yo no preveía, pero la verdad salió a flote, y lo único que pude hacer fue ser realista y arreglar las cosas lo mejor posible”.

Sobre si tendrá que regresar a los juzgados, dijo: “No creo que sea necesario. Se ha sacado adelante el proceso y el dictamen se presentó bien. En unos días tendremos un acta donde queda oficialmente plasmado el desconocimiento de la paternidad”.

La señora Laguna ha insistido en que él es el padre biológico. “No podría apelar, para ella ese proceso ya fue. Mayela y sus abogados no tuvieron base ni fundamento alguno. Yo quiero que se sepa la verdad. Este proceso ya llegó a su fin. Estoy a gusto y tranquilo con la decisión”.

Mira: Maryfer Centeno confirma que Mayela Laguna intentó lucrar con su hijo: “Fue una mala experiencia”

Luis Enrique Guzmán 2, revista / Redes sociales y archivo TVNotas

¿Cómo reaccionaron Enrique Guzmán y Alejandra Guzmán al juicio de paternidad de Luis Enrique Guzmán?

Su papá, Enrique Guzmán, y su hermana Alejandra Guzmán también se sintieron defraudados:

“Tenemos un poco de tristeza. Estábamos ilusionados con él (el menor). No se merecía nada de esto, por su inocencia. Hubo sentimientos y emociones lastimadas en la familia. Todos teníamos ilusiones. Son sueños que se rompen, pero hay que seguir”.

Inicia 2026 pleno. “Estoy feliz. Tengo buena relación con mis hermanas. Han tenido broncas de salud, pero seguimos jalando juntos. Con mis hijas estoy muy bien. Han sido mi soporte. Agradezco a la familia de mis hijas, que nos ayudaron a criar bien a estas muchachas que ya son mujeres. Hoy ellas cuidan de mí (risas)”.

¿Cómo respondió Luis Enrique Guzmán a la presunta demanda, al legado de Silvia Pinal y a las versiones sobre la obra Caperucita?

Sobre una supuesta demanda a la dinastía Pinal y embargo aclaró: “No hay nada de eso. Fue un malentendido con un exempleado, que ya se resolvió. Estoy concentrado en sacar mi publicidad para agencias. Tengo un gran panorama para este 2026 y con mi jefa (Silvia Pinal ). Me siento bendecido”.

Tras el fallecimiento de la actriz (28 de noviembre de 2024), comentó: “Mi mamá nos dejó herencia tanto sentimental como de valores. Todos los días le estoy agradecido. Tenemos una buena estructura de educación. Mi hermana Alejandra y yo tenemos una gran relación con nuestro padre y su esposa. Los que quedamos en la tierra tenemos que rendir tributo y gratitud a los que ya se han ido”.

“Algunas personas malintencionadas han dicho que Ivan Cochegrus y yo obligamos a mi mamá a trabajar en la obra Caperucita, ¡qué onda con tu abuelita!, pero no fue así, ella quería hacerlo. El teatro fue su pasión y quería estar en esa obra infantil”.

Luis Enrique Guzmán asegura que está muy agradecido por todas las enseñanzas que le dejó la actriz.

¿Cómo está de salud Alejandra Guzmán? Luis Enrique habla de su nuevo show y su fortaleza

Sobre el estado de salud de Alejandra Guzmán: “Tiene solidez y salud. Está planeando su nuevo show. A ella y a mi padre, recibir la energía del público les alimenta el alma, no solo monetariamente, también emocionalmente. Ale sigue adelante como la guerrera que es. Ha vencido el cáncer, los polímeros, a los doctores incompetentes, ‘n’ cantidad de obstáculos. ¡Es una chingona! Siempre sale adelante, algo que nuestros padres nos enseñaron”.

Por último, nos contó que apoya a su hija Viviana y a su pareja, quienes realizan su propia música. También aclaró si tiene pareja: “Estoy abierto al amor, con el corazón cálido. Sí, hay amor a mi alrededor, y no solo familiar. A diario me tomo la vitamina G, que es la de la gratitud”.

Mira: ¿Hijos de Silvia Pinal en bancarrota? Buscarían vender la casa de la actriz por falta de dinero

Alejandra Guzmán habla sobre los rumores de una nueva hospitalización / Captura de pantalla internet/ Canva

Rebeca Ortiz, abogada de Luis Enrique Guzmán, detalla sentencia de nulidad de paternidad

La licenciada especialista en derecho civil y familiar Rebeca Ortiz, quien representa a Luis Enrique, habla sobre el caso:

“Al ganar la sentencia de nulidad de reconocimiento de paternidad, el juez señala que se excluyen los apellidos del señor Luis Enrique y solo quedan los de la señora Mayela”.

“Realizamos la inscripción de esta sentencia con un trámite administrativo en el Registro Civil de la CDMX. El año pasado se ingresó oficio al juzgado y nos otorgaron una cita que fue el día de hoy. Se hizo el levantamiento de acta y quedó solo con los apellidos de ella”.

“La obligación de dar alimentos por parte de Luis Enrique se extinguió en el momento en que ganamos este juicio (octubre de 2024). La señora, de forma injustificada, solicitó la pensión. Se daba cumplimiento hasta que el juez falló a favor”.

“Ella no puede apelar. La sentencia está más que firme hace más de 1 año. Es importante señalar que la señora Mayela, una vez que se dictó la sentencia, interpuso un recurso de apelación que provocó se pausara la ejecución de la sentencia. En cuanto retiró su apelación se pudo llevar a cabo esta sentencia ejecutoria”.

“No habría forma de que los señores se vuelvan a reunir. No solo fue una prueba de ADN, sino 3, que confirman que Luis Enrique no es el padre del menor, además de diversos elementos”.

Lee: Acusan a Mayela Laguna de usar brujería para sacarle dinero a Luis Enrique Guzmán: “Es una psicópata”

Rebeca Ortiz

¿Qué controversias persiguen a Mayela Laguna? Antecedentes que vuelven al foco

En 2013 fue acusada de fraude por una deuda de más de 300 mil pesos por la venta de varios aparatos de audio, video y cámaras, por lo que fue encarcelada en Santa Martha Acatitla por 1 año.

Cayó en una profunda depresión y aseguró en un programa de YouTube que ingirió 200 pastillas para quitarse la vida, por lo que fue internada en el hospital psiquiátrico Fray Bernardino.

Meses después conoció a Luis Enrique Guzmán a través de redes sociales, e iniciaron su romance.

En 2018 quedó embaraza.

Cinco años después, a través de un comunicado, Luis Enrique anunció su separación de Mayela y reveló no ser el padre biológico del menor, por lo que inició un proceso legal en su contra.

En 2024 se llevaron a cabo 2 pruebas de ADN ordenadas por un juez y resultó que no existía consanguinidad entre el hijo de Mayela Laguna y Luis Enrique .

. Mayela tomó por injusta la decisión y apeló, pero Luis Enrique pidió que se le retirara el apellido al menor.

El año pasado, Mayela reveló que, supuestamente, mantuvo un romance con un periodista, que él ya negó. También tomó acciones legales.

Para más notas sobre tus celebridades favoritas, busca la versión impresa y digital de tu revista TVNotas . ¡No te la pierdas! También nos puedes encontrar en tu plataforma de pódcast preferida.