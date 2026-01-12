¿Es hijo de Sergio Andrade? Redes se encienden tras mostrar su impactante parecido con el hijo de Pati Chapoy

La tarde este lunes 12 de enero conversación en redes sociales estalló luego de que comenzara a circular una imagen comparativa que muestra, lado a lado, al hijo menor de Pati Chapoy y a Sergio Andrade. El parecido físico entre ambos desató una oleada de comentarios, memes y preguntas, al grado de convertir el tema en tendencia durante varias horas.

¿Por qué comparan al hijo de Pati Chapoy con Sergio Andrade?

La publicación que encendió la polémica fue difundida por la cuenta La tía Sandra, donde se resaltó el supuesto parecido entre el hijo menor de Pati Chapoy y Sergio Andrade. En cuestión de minutos, usuarios comenzaron a retomar la imagen, acompañándola con interrogantes sobre el pasado de la periodista y su relación profesional, y personal, según versiones, con el productor musical. El tema no es nuevo, pero el contexto actual hizo que resurgiera con fuerza.

En la imagen se observa, a la izquierda, al hijo menor de Pati Chapoy y, a la derecha, a Sergio Andrade en una fotografía de años atrás. Usuarios señalaron similitudes en rasgos faciales como la forma del rostro, la mirada y el peinado, lo que bastó para que se multiplicaran los comentarios.

Sin embargo, no existe declaración pública de Pati Chapoy, ni de su familia, ni de Sergio Andrade que respalde algún vínculo familiar entre ambos. La conversación se mantiene únicamente en el terreno de la especulación generada por usuarios de redes sociales, quienes retomaron viejos rumores relacionados con la cercanía que la periodista y el productor mantuvieron durante una etapa de sus carreras.

El nombre de Pati Chapoy ha estado ligado históricamente al del productor debido a la cobertura mediática que se le dio durante los años noventa, cuando Sergio Andrade era una figura activa en la industria musical. Esa cercanía profesional es uno de los elementos que internautas utilizan para reforzar sus teorías, aunque no exista confirmación alguna.

➖ ES IMPRESIONANTE EL PARECIDO 👀



A la izquierda: el hijo menor de Pati Chapoy



A la derecha: Sergio Andrade



😳😳😳😳😳

¿Soy yo o el parecido es impactante?#PatiChapoy #SergioAndrade #Ventaneando pic.twitter.com/v2DlAEezk3 — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) January 12, 2026

¿De dónde surgió el supuesto rumor de un presunto romance entre Pati Chapoy y Sergio Andrade?

El antecedente de esta polémica se remonta a años atrás, cuando presuntamente Sergio Andrade habría declarado en una entrevista con Adela Micha que había mantenido una relación sentimental con Pati Chapoy. Dichas declaraciones generaron polémica inmediata, ya que la conductora negó públicamente esa versión.

A este episodio se sumaron los testimonios de Mari Boquitas, una de las personas que formó parte del entorno cercano de Andrade. En una entrevista realizada en el programa Chisme no like en noviembre de 2020, Mari Boquitas señaló que el productor presumía constantemente haber tenido un romance con la periodista.

Durante la conversación, aclaró que se trataba de un tema que se manejaba como “radio pasillo” dentro del entorno de Andrade, pero que ella no podía confirmar si se trataba de verdad o mentira, ya que, según explicó, el productor solía mezclar versiones y relatos sin claridad. Aun así, afirmó que era algo que él repetía de manera frecuente.

Estas declaraciones reavivaron el tema en su momento y hoy vuelven a ser retomadas en medio del nuevo señalamiento viral que involucra al hijo de la periodista.

¿Qué ha dicho Pati Chapoy sobre las versiones que la vinculan con Sergio Andrade?

En redes sociales se habla sobre que presuntamente Pati Chapoy ha sido constante en su postura a lo largo de los años, negando categóricamente haber sostenido una relación sentimental con Sergio Andrade. En diversas ocasiones ha reiterado que las declaraciones del productor no corresponden con la realidad.

La conductora también habría respondido a testimonios de personas vinculadas al caso, entre ellas Mari Boquitas, asegurando en su momento que cuando la conoció tuvo una mala impresión y restando credibilidad a sus dichos. Chapoy ha insistido en que nunca existió un vínculo romántico entre ella y el productor musical.

En cuanto a su entorno familiar, también se generaron rumores sobre que su esposo, Álvaro Dávila, mantuvo una relación profesional con Sergio Andrade relacionada con proyectos musicales. De acuerdo con versiones difundidas públicamente, el productor habría prometido impulsar la carrera artística de Dávila, lo que explicaría la cercanía entre ellos durante un periodo.

Sin embargo, ninguna de estas versiones ha sido confirmada con documentos o pruebas públicas. La información disponible proviene únicamente de entrevistas, declaraciones mediáticas y testimonios de terceros.

